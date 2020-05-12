〈房產〉雙北市公寓交易比重攀升 內湖區交易居台北之冠

依照內政部實價登錄資料統計顯示，雙北市 2017-2019 年建物型態交易量占比顯示，公寓占比持續攀升，以 2019 年與 2017 年相比，成長 2.4 個百分點；房仲業者指出，購屋族想入住雙北精華區，但預算有限的前提下，會先從低公設且價格相對優惠的公寓類型下手。

近年都更、危老利多政策發酵，公寓產品再度吸引民眾目光，不少長期置產型買盤進駐，公寓買氣升溫。

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，台北市公寓交易量占比從 2017 年到 2019 年成長 2.4 個百分點，2019 年占比 24.9%，顯示台北市公寓需求仍高，公寓均價為每坪 47.9 萬元。將台北市各行政區公寓依交易量排名，前三名分別為內湖區、士林區及文山區，公寓行情皆低於全市公寓平均價格。

北市公寓熱銷第一名的內湖區，公寓均價為 43.4 萬元，謝志傑指出，台北市內湖區擁有科學園區及三軍總醫院，近年各大企業總部、百貨商場也相繼進駐，帶入大量就業人口。區內在明星學區及便利的交通與生活環境加持下，加上 4 字頭的親民公寓價格，讓不少於內湖工作之民眾選擇就近購屋，省下通勤時間。

位居二、三名的士林區和文山區公寓均價分別落在每坪 44.3 萬元、39.4 萬元，內湖、士林及文山都屬於北市房價較親民之行政區，且公寓價格相對比起大樓、套房便宜，坪數又實在，加上區內交通和生活機能完善，因此吸引許多想取得北市燙金門牌，但預算有限的購屋族進駐。

而新北市公寓交易量占比從 2017-2019 年成長 2.4 個百分點，公寓住宅均價為 28.7 萬。新北市公寓多成交在商業發展、生活圈較成熟之行政區，熱銷區域前三名為板橋區、中和區及新莊區，公寓均價分別為每坪 33.4 萬元、31.8 萬元和 26.8 萬元，其中僅有新莊區低於新北市公寓平均價格。謝志傑說明，從新北市熱銷區域板橋、中和、新莊來看，皆屬於新北市較早開發之區域，公寓產品供給量較多，加上商圈、生活圈發展活絡，整體居住條件完備，因此，也頗受首購與換屋族青睞。