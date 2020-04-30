〈房產〉疫情擾房市 4月全台房市交易量月、年減逾1成

新冠肺炎疫情擴散，消費信心創 7 年來新低，就業信心更寫下 2010 年 8 月以來新低，永慶房屋統計，全台門市 4 月交易量月減 11%，年減幅度更高達 14%，不過新竹縣市門市交易量逆勢成長，月增 2%，年增也達 6%。

永慶統計，全台門市與 3 月相比，新竹縣市是唯一成長的都會區，台北小幅減少 5%，新北量縮 10%，桃園減 14%，台中量縮 13%，台南與高雄則分別減少 14% 與 16%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，第 2 季是房市交易旺季，購屋需求出籠推升交易量，不過今年受疫情影響，民眾減少外出、消費，讓餐飲業與零售業面臨「銷售寒冬」的窘境，無薪假、失業潮頻傳，讓民眾對於消費與支出都轉趨保守。

謝志傑說，觀察 4 月看屋量並沒有減少，顯示買氣仍在，只是現在出來看屋的民眾，普遍抱著撿便宜心態，出價意願較 3 月降低約一成左右；反觀屋主，則因央行降息，目前房地利率已是歷史低點，讓房屋持有負擔減輕，沒有急售壓力，加上國內防疫措施獲成效，甚至出現多次新增「0 確診」，反而讓部分屋主出現惜售的狀況，不願調整售價，讓買賣雙方價格認知差距難拉近，交易量欲大不易。

與去年同期相比，根據永慶房產集團研展中心統計，全台門市交易量較去年同期減少 14%，其中新竹縣市是唯一正成長的都會區，量增 6%，其餘六大都會區均量縮，台北與新北均減少 17%，桃園量縮 10%，台中減少 9%，台南與高雄表現相對較弱，均量縮 22%，顯示今年受到疫情影響，房市買氣不如去年，旺季不旺。

謝志傑補充，隨著歐美疫情擴散，全球消費動能萎縮，終端需求大減，而供給面也受封城、鎖國影響，有供應鏈斷鏈危機，衝擊國內各產業，並影響就業市場，企業倒閉、裁員、無薪假危機恐陸續浮現，3 月景氣燈號也終結連 4 綠，轉呈黃藍燈，且疫情衝擊尚未結束，讓民眾看壞經濟前景。