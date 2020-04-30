〈房產〉信義房屋：六都4月交易量全衰退 買氣逆勢開低走高

受全球疫情蔓延與股災影響，全台房市 3 月下旬買氣開始觀望，不過隨全球超級量化寬鬆與疫情趨緩的帶動下，4 月下旬開始買氣逐漸回籠，信義房屋 (9940-TW) 統計，全台門市 4 月交易量持平 3 月，年減約 17%，不過 4 月下半月買氣已明顯優於 4 月上旬，

信義房屋認為，全球股市回穩、台灣新冠肺炎零確診日數增加，有助遞延買盤回籠，此現象也顯示 4 月房市買氣開低走高，但 4 月全台門市交易量，仍低於 2019 年同期表現。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，面對疫情、經濟休克與國際股市修正等因素影響，4 月交易量減少 17% ，減幅不算劇烈，觀察國內房市從 4 月 14 日疫情在國內出現零確診開始，搭配國際股市觸底反彈，買氣在 4 月下旬回籠，顯見疫情至今僅改變民眾購屋信心，並未扭轉民眾實質購屋需求，若疫情持續受控，買氣有機會回籠。

信義房屋統計門市交易資料發現，對於景氣最敏感的雙北市，交易量回升速度較快，台北市 4 月前 28 天交易量較 3 月增加 7%，但年減約 14%，新北市則是較 3 月持平，但年減 8%，表現都優於雙北市以外的區域。

信義房屋統計全台交易量還逆勢較 3 月增加的總價帶，主要是集中在總價 1000-1500 萬元的族群，尤其是台北市總價 1000-1500 萬的首購型產品，交易量月增幅度最為顯著，曾敬德表示，北市低總首購型產品一直是市場上熱門產品，尤其此次央行降息過後，貸款條件比較好的地段與個人，已經出現有 1.31-1.35% 左右利率，市場出現「由租轉買」的客戶，與其長期付租金不如幫自己養一間房子，這些客戶可能選擇生活圈較成熟的公寓產品，因此 4 月北市公寓的成交量也明顯優於 3 月。

4 月新北市則是總價 700-1000 萬元與 1000-1500 萬元的產品，交易狀況較 3 月逆勢增加，與北市表現相似同樣首購當道，至於大台北以外的區域，桃園市與台中市都是呈現交易量縮的狀況，南台灣的台南市與高雄市則是交易量月增但年減，整體而言雙北市與台南、高雄的表現相對較為穩定。

曾敬德表示，隨股市出現一波明顯反彈，有助於購屋人的信心回溫，未來市場仍與疫情發展息息相關，不過同時間量化寬鬆與超低利率環境，也會牽引資金流向，短期之內首購在降息過後，仍是市場上最穩定的族群，長期則看疫情是否受控，讓市場再重回交易量復甦的趨勢軌道上。