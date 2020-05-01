〈房產〉疫情造成觀望 六都4月房市交易量全衰退 月減11.2%

新冠肺炎衝擊 4 月房市交易移轉量，全台六都今天公布 4 月「建物買賣移轉棟數」，都呈現衰退，合計六都交易量月減 11.2%，年減 8%；累計前 4 月年增 2.7%，顯示經濟前景看壞的情況下，民眾暫緩購屋計畫，觀望氛圍升高。

其中，高雄市 4 月移轉量為 2684 棟，月減 13.1%，年減 27.6%，衰退狀況最嚴重，前 4 月高雄移轉量 1 萬 698 棟，年衰退 17.8%，也為六都之冠。

今天六都公布的 4 月建物買賣移轉棟數中，交易量最大為新北市 4591 戶，六都交易量合計為 1 萬 7603 戶。永慶房屋業管部資深經理謝志傑指出，4 月六都買賣移轉棟數月減 11.2%，其中台北市月減 6.9%，新北市月減 5.3%，桃園市月減 9.8%，台中市月減 21.4%，台南市月減 10.8%，高雄市月減 13.1%。

謝志傑表示，4 月六都交易量都呈現衰退的現象，顯示疫情對於房市的衝擊逐漸浮現，在經濟前景看壞的情況下，民眾暫緩購屋計畫，觀望氛圍升高，交易量無法升溫。

與 2019 年同期相比，六都交易量減少 8%，其中台北市年增 3.1%，新北市年減 3.9%，桃園市年增 8.4%，台中市年減 8.9%，台南市年減 17.8%，高雄市年減 27.6%。謝志傑說，4 月的交易量呈現北溫南涼，桃園以北的縣市交易量相對穩定，而台中以南則衰退幅度較大，主要是有部分交屋潮挹注，再加上去年九合一大選後台南、高雄交易較為熱絡，墊高比較基期所致。

高雄市 4 月交易量為 2684 棟，月減 13.1%，年減 27.6%，謝志傑說明，高雄市本月交易量較去年大幅減少 27.6%，主要是因為去年九合一大選後，房市信心增強使交易熱絡，且去年 4 月前鎮區、橋頭區仍有部分交屋而墊高比較基期。

進一步觀察今年前 4 月全台六大都會區買賣移轉棟數年增 2.7%，其中台北市年增 13%，新北市年增 2.2%，桃園市年增 22.6%，台中市年增 6.9%，台南市年減 6.8%，高雄市年減 17.8%，謝志傑說明，1-4 月交易量雖呈現微幅增加，但由於疫情對於房市的影響在第 1 季中較不顯著，前 3 月的交易量年增率仍維持在 6% 以上，但加進 4 月後僅剩 2.7%，有逐漸量縮的可能，在旺季不旺的情況下，上半年的交易量恐不如去年表現。

謝志傑指出，雖台灣近期確診案例逐漸平穩，甚至出現連續好幾天的「嘉玲」，但國外的疫情仍持續擴散，且在封城、停工等防疫措施的限制下，經濟仍沒有復甦跡象，美國首季 GDP 衰退 - 4.8%，為金融海嘯以來最差。在消費者需求依舊低迷的情況下，以出口導向為主的產業勢必受到影響，疫情對於國內經濟的衝擊尚未停歇。因此，在經濟尚未復甦前，消費者仍是以保守觀望為主，房市恐難以樂觀看待。