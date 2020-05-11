車市寒冬過？4月中國汽車銷售月增37%

周一 (11 日) 中國乘聯會公布，4 月份中國乘用車銷售數量達 142.9 萬輛，年減 5.6%，月增 36.6%。1 至 4 月中國乘用車累計銷售 444.5 萬輛，年減 32.7%。4 月乘用車生產 152.2 萬輛，年減 5.6%；1 至 4 月累計生產 410 萬輛，年減 38.8%。

資料來源: 中國乘聯會

中國乘聯會表示，進入 4 月中國復工復產復市已有明顯效果，各級政府的促進消費政策帶動起消費者累積的購車意願，因此 4 月新車零售相較於今年前三個月而言出現 V 形反轉。

汽車產量方面，湖北汽車製造大廠在 3 月下旬陸續復工，推升 4 月份汽車產量恢復情況正常。而海外的零組件供應鏈風險備受關注，各廠逐步提升零組件庫存和整車庫存，以因應未來可能發生的供應風險。

各類型乘用車具體銷售量方面，4 月份轎車銷售量 69.3 萬輛，年減 9.4%，月增 39.3%；累計銷售量 213.6 萬輛，年減 34.7%。MPV 車型銷售量 7.5 萬輛，年減 26.4%，月增 9.9%；累計銷售量 26 萬輛，年減 45.3%。

SUV 車型銷售量 66.1 萬輛，年增 2.2%，月增 37.6%；累計銷售量 205 萬輛，年減 28.3%。新能源汽車方面，4 月新能源乘用車銷售量 6.4 萬輛，年減 30%，月增 14.8%。

未來中國車市展望，中國乘聯會表示，隨著 4 月中旬後的車市銷售量逐步穩定，5 月份中國車市開始進入後疫情時代，月度銷售量處於正常性季節波動。雖然海外疫情逐步穩定，但全球經濟短期內前景仍不佳，加上進口零組件的供給情況尚未改善，產銷恢復仍有隱憂。

