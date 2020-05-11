疫情重挫墨國、巴西汽車業 4月產量暴減99%

墨西哥與巴西的汽車生產，在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下受到重創。這兩個國家在今年 4 月的合計汽車生產台數只有 5569 輛，較去年同期重挫 99%，出現史上未見的慘況。

《路透社》報導，墨西哥國家地理統計局 (INEGI)，以及巴西全國汽車製造商協會 (ANFAVEA) 在 5 月 8 日公布了最新數據。今年 4 月份這兩個國家的汽車生產台數，合計只有 5569 輛，年減 99%。

以往這兩個國家在每月可生產的汽車台數，合計超過 50 萬輛，但是今年由於新冠肺炎的全球大流行，不僅對汽車業界的僱用情形造成嚴重威脅，還有全球供應鏈能否持續也出現問號。而底迷的業績，也可能成為各家汽車公司在要求政府提供救濟時的談判籌碼。

疫情重挫墨國、巴西汽車業 4 月產量暴減 99% (圖片：AFP)

截至目前為止，雖然墨西哥與巴西的汽車業都避免了裁員行動，但未來發展也端視何時能重啟生產，還有復工後的市場需求而定。

墨西哥的汽車業暫定可在 5 月 18 日復工，而巴西的各汽車大廠則可望於 6 月復工。

墨西哥的汽車業，相當依賴美國市場。今年 4 月的出貨台數，較前月大減 90% 至 2 萬 7889 輛。而多數銷往阿根廷的巴西汽車製造業，4 月份的汽車出口也出現月減 77%(報 7200 輛) 的現象。

而在另一方面，巴西同月的汽車銷量減少 2/3 至 5.57 萬輛，而墨西哥則未公布當月數據。