疫情緊張 ! 川普宣布白宮全員戴口罩  自己仍不戴

白宮疫情連環爆，美國總統川普貼身助理和副總統彭斯 (Mike Pence) 新聞秘書上週接連確診，美國總統川普週一 (11 日) 表示，他已經下令要求進入白宮白宮西廂辦公室（West Wing）的所有人員，必須全天候戴口罩，也必須保持社交距離，只有坐在自己辦公室前可以除外，然而川普在宣布這項消息時並未戴上口罩。

川普週一舉行白宮記者會，宣傳美國在病毒檢測方面位居領先的地位，現場工作人員都戴上口罩。

ABC News 稍早報導，白宮在一項備忘錄中要求所有進入西廂辦公室的員工必須戴上口罩，但坐在桌前辦公且與他人保持適當社交距離，就不需要戴上口罩。

川普表示，這是他所下的指令。他在記者會中說：「今天我見到所見到的每個人，都戴上口罩了。」但川普本人並未戴著口罩。這場記者會最後因為記者對檢測提出的問題惹惱川普，而草草結束。

白宮西翼是美國政府行政中樞所在地，包括橢圓形辦公室和高級顧問的辦公室。

川普女婿、高級顧問庫納許 (Jared Kushner) 等工作人員週一出現在白宮時，已經戴上口罩。

川普一直不願戴口罩，在公共場合也從未戴上，即使他說上週參觀亞利桑那州 N95 口罩工廠時，曾在後台戴過口罩。今年 73 歲的他屬於新冠病毒併發症好發的年齡層。

然而白宮工作人員相繼確診後，從華府高級官員到防疫小組為了安全起見，紛紛宣布自主隔離，包括防疫專家佛奇 (Anthony Fauci)。

佛奇上週六說，由於曾接觸白宮一名確診人員，謹慎起見仍將進行為期兩週的隔離。他上週五接受病毒檢測，結果為陰性。

川普的資深經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）週日則表示，即使擁有全球最完善的病毒檢測與醫療團隊，來到白宮西廂辦公室工作仍有風險。

彭斯並未在白宮記者會中現身。他在周末進行短暫的自主隔離，他週一已經返回工作崗位，但不清楚是否進入西廂辦公室、或是否曾與川普會面。