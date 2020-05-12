別太樂觀！分析師：美股反彈不代表經濟V型復甦

華爾街正在評估著經濟未來復甦的跡象，然而 Canaccord Genuity 分析師 Tony Dwyer 認為，市場預測美股自 3 月 23 日低點反彈，就是經濟將復甦的跡象有誤。

美股自 3 月 23 日低點反彈逾 20%，市場普遍認為，這反映 COVID-19 疫情對經濟僅帶來急劇且短暫的衝擊，一旦疫情控制住，人們重回工作崗位，經濟將再於今年下半年快速反彈。

不過分析師 Tony Dwyer 不這麼樂觀，他表示，股市不是因為經濟強勁反彈而飆漲，美股是基於疫情的影響和可能的「異常」經濟復甦而上漲。

Dwyer 認為這樣的經濟復甦之所以不尋常，是因為通常能讓股市擺脫衰退的產業，卻沒有跟著上漲，這波漲勢主要是來自於大型科技股和藥品股，而非金融業和景氣循環股，如工業類股和由非民生必需品。

標普 500 自 2 月 19 日的紀錄高位至 3 月 23 日的低點，累計下跌近 34%，而隨之而來的反彈，讓該指數只比歷史最高收盤價低 13.5%。

美股週一漲跌不一，道瓊工業指數下跌約 109 點，跌幅為 0.4%，而標普 500 則小幅上漲；科技股為重的那斯達克上漲 0.77%，連續六個交易日上揚，且距離該指數最高收盤價紀錄僅不到 7%。

Dwyer 認為，美股自 3 月 23 日低點反彈，以及聯準會在 4 月 9 日宣布額外注資 2.3 兆美元的行為應該視為「經濟防禦」(economically defensive)，股市反彈是由得益於遠端辦公經濟而大漲的大型股票，或是和 COVID-19 療法有關的醫療保健股。

與此同時，自 Fed 宣布 4 月 9 日的額外貨幣刺激以來，KBW 銀行股指數和標普 500 指數的工業板塊持續持平或走低。

Dwyer 表示，信貸市場進一步解釋股市是在經濟疲弱復甦中反彈的，自 4 月 9 日以來，足以反映經濟反彈的類股幾乎未見起色。

他認為，這表示央行對企業和信貸市場的支持，可能只是讓市場免於發生最糟情況。

德懷爾於 3 月 16 日「暫緩」他對標普 500 指數將漲至 3,440 點 的預測，改為預估未來 12 到 18 個月會升至 3,000 點，這意味著較週一收盤價高出約 2.4%。這顯示他預測 2021 年標普 500 指數成分股企業每股盈利 150 美元和本益比 20 。

Dwyer 強調，投資人想看到股市走高，需要等待股市中對經濟敏感的板塊出現強而有力的訊號，和更強的信貸指標。

他說道：「在這一點上，如果市場預期經濟出現 V 型反彈，則信貸市場表現將超過股市，但目前看來，情況卻正好相反。」