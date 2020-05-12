聯準會 : 今日正式啟動公司債ETF購買計畫

據《彭博社》報導，在疫情爆發後的大規模救市後，近日聯準會開始有關鍵動作，聯準會紐約分行周一 (11 日) 表示，聯準會將於今日晚間 (12 日) 開始介入公司債市場，將會針對相關追蹤公司債的 ETF 的次級市場進行購買。

聯準會紐約分行公告表示，這此購買計畫以美國投資級公司債券為優先購買，其次才是美國高收益公司債券，並會針對 ETF 成分股、管理方式以及 ETF 持有的債務數量來做購買審核依據。

此消息最早於 3 月首次宣布，相關救市消息短期間給予市場強心針，也漸漸穩定了當時出現流動性問題的債市以及恐慌性拋售的股市。聯準會於報告中提到，針對一級市場購買，也就是直接購買企業發行的公司債的計劃將於不久將來啟動。

此消息資金來源源自於美國國會在 3 月份通過的超過 2 兆美元的經濟救助計劃中，其中 4540 億美元為聯準會可用資金規模，而這此針對公司債 ETF 購買為首個運用此資金的計畫。

目前聯準會實施的 9 項緊急貸款計劃中，包括企業信貸，以緩解疫情對美國經濟的衝擊並維持流動性正常，此次救市為 1950 年代以來，首次涉及企業債務，意味著央行對金融市場干預力道已逐漸增加。

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