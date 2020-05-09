〈能源盤後〉供需基本面看漲 原油收高 WTI本週漲逾25%

週五 (8 日) 交易，原油期貨價格收高，市場樂觀期待減產和汽油需求上升，推升 WTI 原油期貨價格本週漲幅達 25%。

Schneider Electric. 高階大宗商品分析師 Robbie Fraser 表示，「儘管原油和產品庫存持續對市場基本面構成威脅，但近期數據供需兩端的關鍵趨勢已經轉為看漲。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.19 美元或 5.1%，收每桶 24.74 美元，根據道瓊市場數據，WTI 最前月契約價格本週上漲 25.1%。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.51 美元或 5.1%，收每桶 30.97 美元，本週上漲 17.1%。

Fraser 每日報告指出，「供應端方面，OPEC + 正式啟動每日減產 970 萬桶後，沙烏地阿拉伯已經調漲了出口價格。」

「與此同時，過去一年領先全球的產油國——美國，其每日產量又下降了 20 萬桶。」他援引 EIA 週三公布的數據 (5 月 1 日止的一週數據)。

IHS Markit 在週五發布的石油評估中表示，今年第二季 (4-6 月) 將「看到液態產品史上最大的削減量，包括關閉生產。」IHS Markit 預期液態油總產量削減多達 1700 萬桶 / 日，包括削減或關閉原油產量近 1400 萬桶 / 日。

IHS Markit 還預計，2020 年第二季的石油需求將較去年同期減少 2200 萬桶 / 日。「需求的崩潰加上低油價、儲油空間受限以及政府下令減產，致使全球液態原油遭削減或關閉的程度異常高。」

Schneider Electric 分析師 Fraser 表示，在當前條件下，需求端可能是最重要的，而當前大多數市場的樂觀情緒均與「大多數精煉產品連續幾週需求改善」有關。

EIA 週三報告顯示，上週美國汽油庫存下降，車用汽油過去 4 週隱含需求大減 39.6%，已較前一回報告 4 週隱含需求下降 43.7% 改善很多。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，透過追蹤手機的行動數據，「顯示駕駛行為正在增加，關鍵在於需求的復甦，而亞洲和部分歐洲的需求正在復甦，現在美國也要跟上了。」

「5 月可能是這一點的關鍵轉折月，因此在供應端擴大減產、需求端改善後，供需差距應該會縮減。」

其他能源商品

6 月交割的汽油期貨價格上漲 2.2%，收每加侖 95.22 美分，本週漲幅 24% 以上。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 7.4%，收每加侖 89.93 美元，本週上漲 13%。

6 月交割的天然氣期貨價格下跌近 3.8%，收每百萬 Btu 1.823 美元，本週下跌 3.5%。

貝克休斯 (Baker Hughes) 周五公布，本週活躍的美國原油鑽井機具數量下降 33 個至 292 個，為連續第八週下降，意味著國內原油產量即將下降。