川普：更多人染疫無可避免 美國仍須開始重啟經濟

美國總統川普週二 (5 日) 表示，美國應該現在就開始重啟經濟，儘管更多美國人無可避免將因此染疫甚至喪命，但他認為這麼做帶來的好處大於代價。他當天前往鳳凰城參觀 N95 工廠，但並未戴上口罩。

川普週二說，美國因應疫情已經進入「第二階段」，包括解除防疫專責小組，該小組成員包含傳染病專家佛奇 (Anthony Fauci) 和召集人柏克斯 (Deborah Birx)。

川普這天前往亞利桑那州鳳凰城，是在華府待了一個多月後的第一場出訪，行程為參觀 Honeywell(HON-US) 剛啟用五週的 N95 口罩工廠。雖然現場人員、白宮人員都戴上口罩，但川普和 Honeywell 執行長都沒有戴上口罩，白宮高階官員也未戴上。

川普行前表示，如果工廠有強制配戴口罩的規定，願意配合戴上，但他最後只帶上護目鏡。白宮回應，對方告知不強制官員戴口罩。

川普參觀鳳凰城的 N95 工廠。(圖: AFP)

川普坦言，重啟經濟可能帶來更多痛楚。「會有人被影響嗎? 是的。會有人受到嚴重影響嗎? 是的。但我們必須重新開放經濟，而且必須盡快開放。」

川普在鳳凰城發表他至今對經濟衝擊最強烈的論點。他說，美國受到的經濟傷害過大，無法長期停工，美國人民考慮離家時，應該把自己視為「勇士」(warrior)。

新冠肺炎 (COVID-19) 引發的經濟衰退已讓川普大感挫敗。美國迄今超過 3000 萬人失業，目前累計 120 萬人染疫，超過 7 萬人喪命。

川普當天稍早接受 ABC 訪問時說，關閉美國「是我歷來做過最重大的決定」。

儘管尚無疫苗問世、可能有更多人染疫，他仍決心重新開放美國經濟。「我們勢必看到更多人死亡。我認為我們在疫苗方面做得很好，但是不管有沒有疫苗，病毒都會過去，而我們將恢復正常生活。」

「毫無疑問，這是個艱難的過程。」他補充說：「我們的經濟將在 (明年) 蓬勃發展。」