〈鉅亨看世界〉疫情讓電腦使用量大增、化妝品失寵

新冠肺炎 (COVID-19) 的全球大流行，對人們的消費習慣帶來了重大影響。為了防疫，許多上班族改為在家工作，不僅讓失寵已久的電腦 (PC) 再度大賣，而化妝品銷量則出現迅速下滑。

日本經濟產業省在整理今年 4 月 20-26 日的 POS 系統數據後發現，大型量販店的電腦銷售額，較去年同期暴增 53.3%。在其他家電產品普遍乏人問津的情況下，唯有電腦一枝獨秀。

之所以出現這樣的現象，也是因為上班族在家使用電腦工作的機會大增，像是製作資料文件，或是使用視訊會議軟體等，使用電腦還是效率較佳。

例如，日本大型家電量販業者「Nojima」在 4 月份的筆電銷量就年增 5 成，「Bic Camera」集團的同期筆電銷售額也年增 4 成。

Nissay 基礎研究所的久我尚子表示「許多人為了家中的工作環境作出認真準備。」像是購買大型電腦螢幕，還是工作用椅子的人，就有逐漸增加的趨勢。

日本電子資訊技術產業協會 (JEITA) 的數據顯示，過去日本國內的電腦出貨量，在 2013 年度衝高到 1210 萬台水準，但是 2015-2018 年度就減少到 700 萬台前後。這是因為智慧型手機與平板電腦的勢力抬頭，也造成電腦的需求量衰退。

此外，Windows 7 的支援在 2020 年 1 月初結束，電腦換機潮的出現，也衝高當月的電腦銷量。但是在過了那個時期之後，電腦銷量出現增加也可說是特例。

相對的，化妝品銷量則出現了明顯下滑。根據 POS 系統數據來看，粉底、口紅等臉部化妝品在 4 月 20-26 日期間，於超市、超商、藥妝店的銷量各減少 64.5%、57.1%、39.6%。在上述通路都出現明顯下滑。

如此現象的出現，除了觀光客的化妝品消費在 2 月之後出現大減，當地女性在上班等外出機會大減，也使得化妝需求跟著減少。還有為了防疫，口罩會一直戴在臉上，也使得大家避免濃妝或塗上口紅。

疫情讓電腦使用量大增、化妝品失寵 (圖片：AFP)

除此之外，有數據顯示超市、酒類專賣店的含酒精飲品銷量增加，這也是日本人在家中工作後就直接在家中飲酒。還有在咖啡廳的刷卡消費也高於去年同期，推測背後理由是在家中難以集中精神工作的上班族們，紛紛轉戰咖啡廳所致。

野村總合研究所在 3 月底實施調查，發現日本有 22.2% 的人在肺炎疫情爆發後改為在家工作，其中又有 52.6% 的人是頭一次在家工作。而這些首度在家工作的人，有 62.2% 希望平時也能實施在家工作，而這樣的意見傾向，或許可作為未來疫情平歇後，企業在商品開發上的參考材料。

但是日本的超商就因為上班族的消費減少，4 月 20-26 日期間的 POS 系統數據，較去年同期大減 14%。這也是因為商業區的人潮減少，多數民眾都改為前往自家附近的超市 (年增 11.7%) 及 Home Center(年增 7.4%) 消費。還有觀光區的超商也因為遊客大減，受到的影響也相當嚴重。還有以日本 7-Eleven 的例子來看，今年 3 月的來客人數就出現年減 7.1% 的情形。