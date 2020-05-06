根據《韓聯社》週三 (6 日) 報導，南韓情報機關的國家情報院在 6 日表示，北韓最高領導人金正恩並沒有在近日接受心臟手術，正式對他身體微恙的消息作出否認。

南韓國會情報委員會執政黨籍幹事，共同民主黨議員金炳基於 6 日的記者會表示，根據國家情報院的非公開事務報告，北韓最高領導人金正恩並未接收心臟手術，沒有公開露面的期間也都正常執行公務。

在截至 5 月 6 日為止，金正恩於今年總共參加了 17 次的公開活動，次數較往年平均減少 66%，也是歷年的最低紀錄。南韓國家情報院判斷，這是由於金正恩專注在軍事活動及黨政會議，還有新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，公開行程才會大幅減少。

南韓國家情報院也提到金正恩在相隔 20 天後，於 5 月 1 日重啟公開行程，再度造訪今年首個視察地點順天磷肥廠，對外釋出北韓有能力自行解決糧食問題的訊息。

南韓情報機關：金正恩未接受心臟手術 (圖片：AFP)

日前由於金正恩自 4 月 11 日起，就持續未公開現身，美國《CNN》在 4 月 21 日的報導中引述知情的美國官員說法，指金正恩在日前接受心臟手術後陷入病危，朝鮮半島的安全情勢也引起全球關注。

不過美國總統川普也在日後打臉 CNN，說他們報的是假消息。南韓總統文在寅的統一外交安保特別顧問文正仁，也在 4 月 26 日接受美國《福斯》電視採訪時表示，金正恩從 4 月 13 日起就在元山地區停留，身體狀況健康。