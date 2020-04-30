〈友達法說〉韓廠年底前退出LCD面板市場 已迎來轉單

韓面板大廠包括三星顯示器 (SDI)、 LG Display 相繼宣布退出 LCD 市場，市場認為此舉有助產業供需回穩，面板大廠友達 (2409-TW) 今 (30) 日表示，轉單效應已陸續發生，看好未來高階顯示器、電競應用與曲面螢幕等，轉單動能將更明顯。

韓廠今年底前將全面退出 LCD 市場，友達正面證實，轉單效應陸續發生，尤其是 IT 高階產品，包括顯示器、筆電領域，加上在家學習、在家工作需求驅動，看好在高階顯示器、電競應用、曲面螢幕等，都將有明顯訂單轉移。

去年面板價格崩跌、中國新產能集中開出，韓廠去年 9 月起大動作調整營運，陸續減產、裁員，並宣布將部分 LCD 產能加速轉作 OLED，全力發展新一代顯示技術。

LG Display 今年初表示，將在今年底全面停止在韓國國內生產 LCD 電視面板，以降低虧損。而三星顯示器 3 月底也宣布，將在今年底前關閉所有位於南韓境內、及中國的 LCD 產線。

在韓廠大動作相繼退出 LCD 市場後，研調機構預期，今年台灣 LCD 面板出貨比重將突破韓廠、達 22%，韓廠則跌破 2 成至 17%，但中國因產能較大，預期將成長至 58%，拿下近 6 成市占。