經貿解封第一槍？中韓放鬆邊境管制 建立商務人士「快速通道」

中國與南韓就相互放鬆針對一些商務旅行人士的入境限制達成了一致，這也是中國為重振受到新冠肺炎 (COVID-19) 衝擊的經濟活動，所採取的首例放鬆行動。

據南韓外交部公告，將於週五 (5 月 1 日) 生效的所謂入境「快速通道」做法將簡化兩國商務差旅人士的入境手續，韓方商務人員只需經過程度「最小化」的健康篩查和檢疫便可前往中國境內包括重慶、上海和天津在內的十個地區。

根據公告，這是中國關於放鬆旅行限制的首例正式雙向協議。隨著世界部分地區新增新冠病例的減少，中國正在敦促其他國家也採取類似的互利措施。據歐盟商會稱，中國很快便會建立針對急務在身的外國旅行者的快捷通道系統。

伴隨新冠疫情的全球蔓延，中國政府一直在加強針對外國旅客的入境限制，雖然南韓政府因為針對中國旅客的入境限制相對較為寬鬆而受到了批評，但是中韓兩國在控制疫情方面所取得的成就還是會降低兩國相互放鬆入境限制的政治風險。

南韓外交部說，按照新的快捷通道機制，南韓商務差旅人士先需有中國境內公司的訪華邀請，訪華前需進行兩週的健康狀況跟蹤篩查，並在出發前 72 小時前接受病毒檢測。進入中國後，他們需要進行最多兩天的隔離，然後再接受一次病毒檢測便可繼續中國國內的行程。

前往南韓的中國商務差旅人士也需經歷類似的程序。

中國外交部在其網站發布公告稱，「快捷通道」適用於重要商務、物流、生產和技術服務急需人員。相關人員履行對方國家必要行政審批程序後可申請簽證，經健康檢測、檢疫檢測合格即可進入對方國家。

隨後他們便可「按閉環管理原則開展正常活動，」中國外交部說。

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