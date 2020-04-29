南韓3月工業產出月增4.6% 因中國工廠停工提振需求

南韓統計局週三 (29 日) 發布 3 月工業產出數據，在疫情籠罩之下，南韓 3 月季調後的工業產出較上月成長 4.6%，寫下自 2009 年 2 月增長 7.3% 之後，11 年以來最大的單月增幅。

包括面板等電子零件的產量大增 12.7%，汽車產量增加了 45.1%，顯示出中國工廠因新冠肺炎 (COVID-19) 疫情停工，使南韓製造商受益，而新車型的推出也帶來幫助。

韓國統計局官員表示，在 3 月之前，電子零件的產量被減弱，但由於中國公司的生產中斷，3 月的需求激增。官員警告，這種提振可能是短暫的，因為中國工廠已經逐步復工。

數據顯示，晶片產量也出現 15.5% 的月增幅度。

相較之下，南韓 2 月工業生產指數經季調後月減 3.8%，是 2008 年 12 月以來的最大跌幅。

與去年同期相比，南韓 3 月工業產出增長 7.1%。

南韓近期主要數據 (圖表取自南韓統計局)

儘管 3 月工業產出有所提振，南韓今年第 1 季 GDP 萎縮 1.4%，是 2008 年第 4 季以來糟的一季。南韓總統文在寅週二表示，隨著疫情在全球擴散，第 2 季 GDP 數據可能會惡化。

在疫情的衝擊之下，南韓消費者信心受損，3 月的零售額下挫 1%。數據顯示，汽車等耐用品的銷售額增長 14.7%，而化妝品等非耐用品的銷售額下降 11.9%。

商業周期綜合領先指數 3 月下跌 0.6 點，是自 2008 年 2 月以來的最大跌幅，這一指數主要用來預測商業周期轉折。