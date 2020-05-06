〈房產〉不受疫情干擾 店面投資人轉向新北市找標的

不少店面投資人轉向新北市，今年前 2 月有兩筆破 1 億元的店面交易，第一筆是板橋文化路二段、捷運新埔站附近，為四層樓近百坪透店，交易金額 1.17 億元，目前由房仲門市承租；另一筆則是新店中興路二段，「台灣科技總部」商辦 1 樓，總價 2.75 億元，創實價登陸以來新店最高價店面，目前由台灣企銀承租。

台北市店面空置率增加，投報率也下降，台灣房屋智庫發言人張旭嵐指出，店面投資人不僅看租金投報，也重轉手增值空間，過去財力豐厚的買家多半偏好北市觀光商圈金店面，不過近年觀光業趨緩、商圈不振，店面租金投報下調的情況下，反倒讓成熟商圈穩定收租型的店面崛起，新北商圈店面雖然增值較慢，但不受國際觀光客源影響，商圈人流穩定，店面空置率低，投報佳，因此店面投資人逐漸捨台北，取新北。

台灣房屋板橋特許加盟店店東賴玉枝表示，文化路二段近新埔站，機能完整，交通方便，匯集消費人口，透天店面一樓可做店面，樓上可當辦公室，外牆還能做廣告，出租效益佳，在板橋釋出有限，加上附近的新成屋及預售屋拉抬土地價格，因此透店身價不錯，目前月租金行情約為 20 萬元，換算投報率落在 2-2.2% 之間，吸引長期持有者進場。

統計顯示，2019 年新北市破億元店面有五筆，總價都僅在 1 億元左右，其中兩筆在新店，中興路三段的「京澄檜道」一樓，由直銷品牌美樂家承租；捷運七張站旁「環遊市西華館」1 樓店面，總價 1.02 億元，目前出租給全家超商。新莊中和街一筆大樓三層樓三角窗店面去年 10 月交易，面積 153.8 坪，成交價 1.1 億元，目前由高雄知名正忠排骨飯開設新莊分店。

張旭嵐表示，去年到今年的 7 筆破億店面交易，除一間為透天店面，其餘都是大樓一樓店面，看重的就是商辦大樓或住宅社區自帶的人流，具穩定消費力，且新北高總店面交易多半坪數超過百坪，吸引民生消費型的連鎖品牌在新北各區展店規劃，不僅付租能力高，租期也長，也讓房東可以長期安穩收租。