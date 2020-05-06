高雄房市逆勢飆？專家驚覺「都市中心空洞化」

受到新冠肺炎影響，不僅許多建商選擇延遲推案，已經推出的物件銷售率也不佳，然而六都之中卻唯有高雄逆勢成長，不過財經學者卻發現高雄有另外的隱憂，都市需要快速的整頓。

2020 年第一季國泰房地產指數公布，財經學者章定煊分析，台北市與新竹市三月的時候推案都進行閃躲，而且銷售率也順勢跳水下來；而新北、桃園的銷售率，一二三月的銷售率都不太好，而且推案金額也大減；台中也陷入價跌量縮的局面，還好的銷售率每個月都能維持在 10％以上，後市就還有一搏的機會。

不過和北部、中部相比，南部卻非常熱情，他表示台南高雄都是在三月推案量最大，當多頭氣勢形成的時候，疫情利空就有點壓不太住，建商都是熱情投入。其中高雄的熱度比台南來得更熱，光三月的推案金額就接近 400 億，遠超過 1 月與 2 月總和。銷售率也從 7.8%、9.9%、三月拉高到 10.8%。

造成這樣盛況的原因，章定煊認為從高雄市長選舉之後，高雄有得到一些關愛的眼神，尤其是橋頭科學園區與南科的進展都變快了，再加上台商回流對於工業區土地的需求與就業機會，對於工業區土地原本閒置較多的高雄幫助相對大。當然房市的部分除了基本面以外，還受到一些北部的財團建商南下的影響。

然而，他卻點出高雄似乎發生了「都市中心空洞化」的現象，因為高雄市傳統市區新興、鹽埕、前金區，空屋率都高達 15％以上，前鎮、苓雅、鼓山也超過 11％，反而是三民、小港、大社、大寮、鳳山、路竹這些區域的空屋率在 10％以下，除了炒房以外，都市需要快速的整頓。

從內政部統計的低度使用住宅來看，高雄市原市區空屋率最高的行政區就是前金區，高達 17.09%，新興區、鹽埕區則都是 16.05%，最低的則是三民區，僅有 9.29%，小港區 9.34% 居次，左營區也在 10% 以下。

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