〈房產〉今年首季外國人在台買房創16年新高 偏愛新北市

據內政部最新統計資料，今年第一季外國人在台取得建物棟數共 332 棟，創 16 年來新高，年成長 46.3%，取得土地共 800 筆，跟去年同期相比下滑 1.8%，不過依統計顯示，上一季取得土地面積大幅成長 1.42 倍。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，隨著台灣經濟逐漸回歸基本面，不動產從谷底回升，除了帶動本國買氣，也吸引外國人置產，另一方面，貿易戰後，促使海外資金回歸或產業鏈回台部署，不少買方透過境外公司進行資產布局。

綜觀第一季外國人在台交易情形，全國移轉建物共 332 棟，建物面積共 1.1 萬坪，土地共 800 筆，土地面積共 8.3 萬坪，在六都個別表現上，建物棟數以新北市 71 棟最多，不過建物移轉面積則由台中市居冠六都，共約 2000 坪，土地取得以台中市 125 筆最多，土地取得面積也是台中市位居六都第一，共有 1.7 萬坪。

郎美囡表示，從六都個別表現可看出，外國人取得不動產仍以主要都會區為主，新北市房價低於台北市，但生活便機能佳，一直都是買房主力區域。此外，豪宅市場回溫，加上商用不動產在近期轉為熱門，都是土地與建物面積大增的重要因素。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，雖然房地合一對外國人的稅率從 35% 起跳，可是隨著全球資金寬鬆與降息風再起，具有收益的不動產仍能獲青睞。

同時，徐佳馨表示，在台灣本地，住宅市場在自用型買盤挹注之下表現仍穩健，而商用不動產受惠於資金潮與產業前景而炙手可熱，讓境外資金轉進台灣不動產風雲再起，不過對於投資人來說，隨著不動產進入門檻更高，價格節節高升，若有獲利了結的思考，不動產個案的周轉性也必須審慎評估。