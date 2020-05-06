突破14兆美元 美國第一季家庭債務水平再刷新高

紐約聯邦銀行 (New York Fed) 週二 (5 日) 發布最新報告，今年第一季，美國家庭債務總額達到 14.3 兆美元，刷新歷史紀錄，較上一季新增 1550 億美元，不過由於這份報告為截至今年 3 月底的消費者信貸數據，數據無法完全反映疫情的潛在經濟影響。

紐約 Fed 數據指出，與上季相比，今年第一季房屋貸款餘額新增 1560 億美元，至 9.71 兆美元，其他債務多半呈下滑，房屋淨值信用貸款餘額 (HELOC) 也減少 40 億美元，未償餘額達 3860 美元。

此外，第一季非房屋貸款餘額幾乎與上季持平，學生貸款新增 270 億美元，汽車貸款新增 150 億美元，新增貸款多半被信用卡及其他貸款餘額所抵消，Q1 信用卡貸款及其他貸款餘額共計減少 390 億美元。

美國家庭債務組成及餘額 (圖：紐約聯邦儲備銀行)

至於為何信用卡餘額降幅最為顯著，紐約 Fed 分析認為這可能是新冠疫情爆發前，消費者支出減少的初步跡象。不過，研究人員表示仍需更多分析來確定這些變化是否和疫情相關，並將繼續關注後續發展。

在第一季微幅上升後，學生貸款債務目前總計為 1.54 兆美元，約有 10.8% 的債務拖欠了 90 天或更長時間，整體債務拖欠率則下滑至 4.6%。

紐約 Fed 副總裁 Andrew Haughwout 表示，最新報告主要反映疫情大流行的前兆，儘管信用卡貸款降幅超出預期，現在還無法斷定其與疫情的關聯，隨著經濟情勢發展，央行將持續關注數據走向以及家庭資產負債表的更新情況。

另外，研究人員還根據收入來分析家庭獲得貸款的方式，透過郵政編碼，他們發現收入最低的家庭中約有六成的人擁有信用卡，收入較高的家庭中則有近八成的人擁有信用卡。

除此之外，低收入地區的人們可獲得的貸款正大幅減少，舉例來說，經郵政編碼，平均調整後總收入低於 4.5 萬美元的人可獲得的貸款中位數為 1900 美元，甚至在某些地區，消費者只能獲得幾百美元貸款，至於收入最高地區，信用卡持有人獲得貸款的中位數為 1.4 萬美元。