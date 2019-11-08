美國9月份消費者信貸 創15個月來以來最低增速

根據美國聯準會週四 (7 日) 公布的數據顯示，由於信用卡循環信貸餘額減少，美國 9 月份消費者信貸增幅創下 2018 年 6 月以來最低增速。

最新調查顯示，美國整體消費者信貸增加 95.1 億美元，低於市場預期的 150 億美元，8 月信貸原先增加 179 億美元，修正後為增長 178.4 億美元，年增 2.8%，是 15 個月以來最低增速。

數據指出，信用卡類的的循環信貸餘額在 8 月份下降了 2.5% 之後再下降 1.2%，已是連續第二個月下降，9 月份減少 11 億美元，至 1.077 兆美元；8 月份下降 22 億美元。

包括車貸和學貸的非循環信貸，不包括抵押貸款，增加了 106 億美元，至 3.072 兆美元，月增率 4.2%，為四個月來最低增幅。

調研機構 Continnel Macro Research 研究主管 T.J. Connelly 認為，此現象顯示消費者承擔債務的意願減低，儘管他們仍願意且有能力消費，但他們仍謹慎考量刷卡借貸額度。

消費者信貸增幅放緩，顯示就業市場的低失業率，以及工資穩健增。但據聯準會調查數據顯示，儘管銀行債務拖欠率已接近歷史低位，但銀行一直在減縮信用卡借貸額度。