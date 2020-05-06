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〈美股盤後〉Fed副主席潑市場冷水 道瓊、標普小幅收漲

〈美股盤後〉Fed副主席潑市場冷水 道瓊、標普小幅收漲。(圖片：AFP)
〈美股盤後〉Fed副主席潑市場冷水 道瓊、標普小幅收漲。(圖片：AFP)

受到石油價格回升、美國各州重啟經濟的樂觀情緒影響，週二 (5 日)  醫療保健和科技股領漲，美股四大指數開盤齊揚。

尾盤時段，聯準會副主席克拉里達表示，美國失業率或飆升至 1940 年代以來的最高水平，促使美股自單日高點回落，道瓊、標普指數僅小幅收漲。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒不斷，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球確診數已飆破 360 萬例，死亡數突破 25.4 萬例，美國迄今累計確診數超過 110 萬，死亡人數至少 7 萬。

週二 (5 日)  美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 133.33 點，或 0.56%，收 23,883.09 點。
  • 標普 500 指數上漲 25.70 點，或 0.90%，收 2,868.44 點。
  • 那斯達克指數上漲 98.41 點，或 1.13%，收 8,809.12 點。
  • 費城半導體指數上漲 28.20 點，或 1.70%，收 1,689.50 點。
標普 11 大板塊僅金融板塊下滑，醫療保健板塊 (+2.15%) 領漲，其次為資訊科技和公用事業板塊。(圖片：Finviz)
標普 11 大板塊僅金融板塊下滑，醫療保健板塊 (+2.15%) 領漲，其次為資訊科技和公用事業板塊。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎集體揚升。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.078%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.50%；臉書 (FB-US) 上漲 0.88%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.97%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.07%。

道瓊 30 檔成分股以醫療股領漲。輝瑞 (PFE-US) 上漲 2.37%；波音 (BA-US) 下跌 4.61%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.05%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 0.11%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.62%；默克藥廠 (MRK-US) 上漲 1.47%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.14%；高盛 (GS-US) 上漲 1.30%。

費半成份股多收高。AMD (AMD-US) 下跌 0.70%；美光 (MU-US) 上漲 2.14%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.31%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 0.84%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.67%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.58%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.88%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.70%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.60%；中華電信 ADR (CHT-US) 持平。

焦點個股

輝瑞 (PFE-US) 週二宣布已開始在美國展開新冠肺炎疫苗初步人體試驗，結果將在 5 月下旬公佈，順利的話有望年底前量產，其股價上漲 2.37% 至每股 38.51 美元

蘋果週二宣布 2020 年 WWDC 全球開發者大會將於 6 月 22 日開始蘋果開發者網站上揭幕，這是蘋果首次舉辦虛擬 WWDC 開發者大會，並破例開放所有開發者免費入場。

蘋果首次舉辦虛擬 WWDC (圖片：蘋果官網)
蘋果首次舉辦虛擬 WWDC (圖片：蘋果官網)

世界第三大郵輪運營商挪威郵輪 (NCL-US) 警告新冠危機對其營運造成嚴重問題，有意籌措 20 億美元度過難關，可能必須尋求破產保護，其股價週二崩跌 22.52% 至每股 11.18 美元

星巴克 (SBUX-US) 宣布其 85％ 的美國門市將於本週末前恢復營業，其股價上漲 1.40% 至每股 72.90 美元

思佳訊 (SWKS-US) 的 Sky5 平台獲三星、小米等多家 5G 旗艦機採用，5G 營收前景樂觀，其股價上漲 5.11%，並提振半導體類股收高。

不敵疫情打擊旅遊業，初創公司 Airbnb 在週二宣布，裁掉約四分之一的員工 (1900 人)。

經濟數據

  • 美國 4 月 Markit 服務業 PMI 終值報 26.7，預估 27.0，前值 27.0
  • 美國 4 月 Markit 綜合 PMI 終值報 27.0，前值 27.4
  • 美國 4 月 ISM 非製造業指數報 41.8，預估 52.5，前值 41.0
美國 Markit 服務業 PMI 指數 (圖：IHS Markit)
美國 Markit 服務業 PMI 指數 (圖：IHS Markit)

華爾街分析

聯準會副主席克拉里達稱：「由於疫情導致經濟停擺，美國正經歷著一生中最嚴重的經濟活動低迷和失業率激增，第二季將出現非常劇烈的萎縮，但美國經濟有可能會在下半年開始復甦。」

美國 4 月份 Markit 服務業及綜合 PMI 指數表現不佳，Invesco 首席全球市場策略師 Kristina Hooper 表示：「我們當然看到了一些負面數據，但在很大程度上，市場已經學會了看淡這些數據。」

加州州長紐森 (Gavin Newsom) 稱，週五前將有條件重啟商業活動，佛羅里達州在內的其他州也開始允許企業恢復營運或制定復工計劃。

MUFG 外匯分析師 Lee Hardman 表示：「這讓投資者更有信心，我們正處於經濟衰退的最糟糕時刻，情況應該會開始好轉。」

然而，Lee Hardman 也不忘警告說：「新增確診數增加可能會破壞投資者的信心，並導致經濟復甦路遙遙。」

LGT Bank Asia 首席投資策略師 Stefan Hofer 提到：「5 月、6 月將是重啟全球經濟的轉折點，而這正是市場所期待的… 我們所有人都關注這些經濟體成功重啟的速度，而且非常重要的是，不會出現第二波疫情。」

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