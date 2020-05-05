避險需求激增 瀚亞推出外幣保本基金

2020 年金融環境波動劇烈，瀚亞 2026 收益優化傘型基金預計明 (5/6) 日開始展開募集，該檔基金為瀚亞投資首檔外幣增益保本型基金，由渣打銀行保管並且擔任銷售通路，6 年到期後，投資人可以完全拿回本金，以滿足投資人對保本型商品的需求。

瀚亞 2026 收益優化傘型基金為國內首檔增益機制連結主動型基金之外幣保本基金，主要投資於定期存款或存款型商品，達到保本效果；再額外透過從事選擇權方式，參與 M&G 收益優化基金之績效，創造增益機會。

該檔傘型基金旗下有兩檔子基金，皆為外幣計價，分別是「美元保本基金」及「南非幣保本基金」，均是六年期保護型保本基金，但是保本率不同。「美元保本基金」的保本比率為本金的 100%；「南非幣保本基金」的保本比率則為本金的 120%，主要是南非幣利率較高。

瀚亞投資長劉興唐表示，保本基金特色在於保本機制，以基金到期後不侵蝕本金為首要條件，其次才是追求額外收益機會，屬於存款型商品。過去在銀行端，保本型結構商品大多僅提供給專業投資人，投資門檻較高；不過瀚亞投資藉由發行保本型基金，大幅降低申購門檻，讓更多投資人能參與，達到普惠金融效果。

瀚亞保本基金成立時間預計於 2020 年 6 月，並於 2026 年 6 月到期，到期收益率計算方式為本金保本加上參與連結標的之報酬。惟基金保本率僅適用於持有到期者，若投資人於基金到期日前提出買回申請，由於中間過程不完全反映連結基金報酬，因此到期之前買回淨值不保證高於基金保本率或發行價格，投資人需特別留意。

近期金融市場變數多，不少投資人紛紛往風險趨避型商品靠攏，以降低資產波動度。瀚亞投資指出，保本基金主要訴求為，先求保本再求收益，且瀚亞 2026 收益優化傘型基金提供美元及南非幣計價兩種級別，可滿足有外幣投資需求之投資人一個創新的商品選擇。