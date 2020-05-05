南韓疫情趨穩 明日起大膽解除社交距離

南韓的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情出現大幅緩和，當局也在週二 (5 日) 宣布，將於週三 (6 日) 起解除「維持社交距離」這項防疫措施。

南韓自今年 1 月 20 日發現首例的新冠肺炎確診後，累計感染人數在 2 月 26 日突破千人，接著在短短兩天後的 2 月 28 日突破 2 千人，隔天的 2 月 29 日突破 3 千人，疫情變得一發不可收拾，甚至當時在 3 月中旬時，南韓每日確診平均破百。

當局為強化防疫工作，於 3 月 22 日宣布實施「社交距離」。在嚴格遵守期間的 3 月 22 日至 4 月 5 日，每日平均確診降至 70 多例。第二段期間的 4 月 6 日至 4 月 19 日，每日平均確診又降至 35.5 例。在進一步放寬限制的 4 月 20 日之後，每日確診又下滑至 9.1 例。

南韓疫情趨穩 6 日起大膽解除社交距離 (圖片：AFP)

南韓中央災難安全對策本部第一總括協調官金剛立在週二 (5 日) 強調，自 6 日起解除社交距離，並開始進入「生活防疫階段」，在確保日常生活和社會經濟活動的同時，所有國民和社會整體都應繼續以主角的姿態來守住防疫成果。防疫小組也將隨時確認 12 個部門，是否有確實推動共 31 項的具體防疫指南，也將視情形陸續開放公共設施。

高、中、小學也計畫在一週後的 5 月 13 日起，從高學年陸續恢復原本的教學活動。不過一旦有發現學生或教職員感染，該當學校仍將改採線上教學。

根據南韓中央防疫對策本部統計，在截至南韓時間 5 月 5 日的凌晨 12 點為止，南韓的累計確診共達到 1 萬 804 人，共有 254 人死於這次疫情。而在 5 月 4 日當天則是有 3 例的境外傳入確診，另有 2 人死亡。

自從 4 月 18 日之後，南韓的每日確診人數已連續 18 天低於 20 人。特別是在 5 月 5 日所公布的單日 3 人確診，更是自 2 月 18 日 (2 人) 以來，出現近 77 天的新低水準。

在所有感染者當中，已有 9283 人完成治療及隔離手續，另有 1267 人接受治療當中。