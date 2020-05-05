疫情干擾發酵 大立光4月營收46.83億元、月減13.98% 5月將再降

光學元件大廠大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 4 月營收，達 46.83 億元，月減 13.98%，年減 6.03%，大立光預估， 5 月營收還將比 4 月下滑；累計前 4 月營收 178.98 億元，年增 20.87%。

大立光執行長林恩平日前法說會上指出，受到疫情影響，4 月營收估將低於 3 月 54.44 億元，5 月接單也比 4 月遜色，今年第二季新開發機型較去年同期也減少，且此營運狀況仍未獲得扭轉。

大立光 4 月出貨產品結構仍以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 40-50%，800 萬畫素鏡頭產品占比 20-30%，2000 萬畫素以上產品占比 20-30%，其他產品占比在 10% 以內。

大立光 2020 第 1 季營收 132.1 億元，季減 28.02%，年增 34.52%，毛利率 69.8%，優於預期高標 69 %，稅後純益 67.2 億元，季減 17%，年增 33%，每股純益 50.1 元，寫歷年最旺的淡季紀錄。

大立光日前也決議，去年盈餘每股擬配發 79 元現金股利，改寫台股新紀錄，盈餘配發率 37.49%，與去年相當，將提交 6 月 10 日召開的股東會議決。

大立光首筆在台中工業區內安和段的新廠興建案工程已發包，預計將投入約 24 億元進行土木及機電工程；執行長林恩平指出，台中新建 2 座新廠將分上、下半年動工，新產能最快 2023 年底開出，新廠已進入營建招標階段，這也是大立光 2018 年台中精密機械園區二廠完工以來，再大興土木擴廠。