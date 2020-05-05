疫情迫使台商加速清理中國資產 會計師：賣地不如賣公司

新冠肺炎疫情讓台商加速清理在中國的資產，資誠聯合會計師事務所兩岸稅務服務會計師段士良表示，台商若要清算中國的土地，除要支付大筆稅費，處分土地所得還要等上至少兩年才能匯回台灣，建議台商「賣地不如賣公司」。

段士良表示，多數台商在 10 年前取得的土地，粗估漲幅約 10 倍，而中國對於土地漲幅超過 2 倍以上者，土地增值稅稅率為 60%，同時還要加上 9% 增值稅、25% 企業所得稅、印花稅、城建稅等林林總總稅目，稅費支出龐大可見一班。

段士良進一步指出，即便土地出售後，價金仍要留在收取款項的中國公司內，如果業者想用股利方式匯出，須課徵 10% 的股利預提所得稅，否則只能等中國企業清算後才能將剩餘資金匯出境外，以過去經驗來看，通常要 2 到 3 年才能順利將資金匯出。

為節省稅費成本，加上盡快將資金匯回，段士良說，幾乎所有台商都選擇以出售公司的方式處分大陸公司土地，如此一來只要支付資本利得的 10%，若只想處分土地繼續保留公司的其他營運，則可經過分割重組後，將要處分的土地資產放到單獨一家公司後出售，保留土地資產以外的業務。

段士良也說，賣公司比賣地複雜得多，主因是中國工商法令與外匯管制的關係，必須先完成公司移轉以及其他相關工商程序後，大陸外管局才會讓買方將錢匯出至境外賣方帳戶，因此交易安全的確保是台商處分大陸公司的第一要務，以免多年心血付諸流水。