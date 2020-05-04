【群益投顧】貿易戰陰霾重回市場 台股賣壓出籠測支撐

一、盤勢分析

受到經濟數據不佳、ECB 未加碼刺激措施，以及川普揚言關稅報復，追討中國疫情賠償責任影響，市場緊張情緒快速竄升，美股連續重挫，累計過去兩個交易日道瓊工業下跌 3.72%、S&P500 收跌 3.67%、那斯達克跌幅 3.48%、費城半導體重挫 8.72%。歐洲方面，川普威脅要對中國開徵懲罰性關稅的衝擊，上週四泛歐 STOXX600 指數下跌 0.78%，三大主要市場跌幅都超過 2%，英股週五續跌逾 2%。

今早亞股普遍走低，台股以下跌 211 點開出，終場以下跌 271.66 點或 2.47% 收盤，收在 10720.48 點，成交金額較前一日縮小而為 1896.23 億元。盤面結構，類股跌多漲少，電子權值跳空下跌壓抑類股走低，金融也缺乏支撐持續盤下整理，雙雙拖累指數收低，傳產僅生技醫療逆勢收漲，汽車、玻璃、油電跌幅較大。

二、盤勢預估

美國總統川普放話，考慮加徵新關稅以報復中國隱匿肺炎疫情造成的傷害，重新挑起市場對貿易戰的恐慌。台股跳空開低持續平盤之下震盪，終場以下影線小黑 K 下跌 271 點作收，成交量縮至 1900 億元左右，大盤量縮下跌失守 3 日均線，原先的短多型態面臨壓力，不過短期均線架構偏多未變，建議先以整理格局視之，個股則須確實依據短線技術面變化進行汰弱留強。

肺炎疫情造成全球供需大亂，電子供應鏈上游晶圓代工廠、IDM 廠、記憶體廠等第 1 季雖已開始回補矽晶圓，以避免出現斷鏈風險，但到第 2 季起基於將安全庫存提高到季節性水位之上，才大幅提高矽晶圓庫存，預期相關矽晶圓廠第 2 季下旬出貨續旺，不僅現貨價上漲力道明顯，合約價亦止跌回升。

大陸 5G 建設持續加速，大陸工信部近日公佈截至 3 月底已建成 5G 基站達 19.8 萬個，用戶規模超過 5000 萬，同時終端設備也進入蓬勃發展期，截至 4/20，已有 95 款終端獲得入網許可，售價在 2000 元人民幣以下的 5G 手機也正式上市，有助於 5G 滲透率加快提升，相關供應鏈也將因此受惠。

台灣因為疫情控制得宜，生產線幾乎都可正常運作無虞，不僅成為各國加碼口罩、防護衣生產線時，緊急採購傳動系統或氣動元件的最佳選擇，隨著大陸加緊復工，來自 5G 及自動化設備的短急單，或外資企業轉單也持續湧入台廠，尤其傳動系統元件不僅已落底回升，景氣也有機會更早回春。

三、強勢股

電子：

可成 (2474-TW)、台勝科 (3532-TW)、晶電 (2484-TW)、矽力 (6415-TW)、緯穎 (6669-TW)

非電：

大成鋼 (2027-TW)、南港 (2101-TW)、巨大 (9921-TW)、川湖 (2059-TW)、聯華 (1229-TW)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據