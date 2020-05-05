

◆盤勢分析

1. 股神巴菲特上週透露清倉航空股後，週一航空類股狂瀉，美股早盤延續上週五的跌勢，所幸尾盤，油價上漲，能源股走高，Netflix、微軟領漲科技股，那指、費半指數收漲逾 1%；終場美股四大指數漲幅介於 + 0.11%~+1.23%；亞馬遜 + 1.31%；蘋果 + 1.41%；微軟 + 2.45%；埃克森美孚 + 4.03%；AMD+5.37%；台積電 ADR+2.05%。

2. 在美國研擬報復中國的措施、作為新冠病毒蔓延全球的懲罰，重啟中美貿易戰隱憂，使美股上週五大跌，週一台股開低回測季線支撐，隨後小幅震盪盤堅，加權指數終場以下跌 271.66 點的 10720.48 點作收，跌幅 2.47%，成交金額 1902.27 億元。三大法人合計賣超 427.08 億元，外資賣超 370.11 億元、投信買超 0.53 億元、自營商賣超 57.5 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量縮，有利指數拉回整理後再次挑戰年線。

（2）均線：小幅跌破 5 日線，5 日線仍上揚中，若能突破 5 日線則短線轉強，將有機會再次挑戰年線。

（3）技術指標：K、D 開口略為縮小，未出現死亡交叉前，短多續強，K、D 若出現死亡交叉，將出現高檔背離賣訊，整理時間恐拉長。

4. 櫃買指數下跌 0.46%，收在 137.06 點，守穩 5 日線短線續強，將有機會再次挑戰年線。支撐約 135 點附近，壓力為 138.8 點附近。

5. 觀盤重點：若以本波由 3/19 的 8523 點與 4/22 的 10140 點的切線所形成的上升趨勢線，周一剛好與季線重合，若不跌破，短多續強，有機會再次挑戰年線反壓，短線台股可留意生技防疫股、中低價網通股、板卡、高殖利率、業績成長股等。

6. 國巨 (2327) 公布第一季財報，受惠於漲價效應、產品組合優化，單季 EPS 賺逾半個股本達 5.51 元，季增 163.1％，大幅超前市場預期，由於國巨針對 EMS 客戶的新價格陸續在 3～4 月間啟用，第二季營運可望續揚；合併美商基美後下半年新國巨成軍，法人預估，以今年第一季獲利進度來看，國巨全年 EPS 有望挑戰三個股本。

7. 射頻 IC 廠立積（4968）在 WiFi 路由器（Router）市場需求暢旺帶動下，公司第一季稅後淨利達 0.43 億元，與 2019 年第四季表現相仿。立積指出，客戶給出的訂單能見度可達 9 月，華為部分產品需求更將放眼到年底，因此第二季及第三季 WiFi 射頻 IC 出貨量將可望逐季成長。

8. 配合上櫃公司 2020 年第 1 季財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃公司最新之財務及業務資訊，櫃買中心將辦理六場「櫃買市場業績發表會」，日期分別為 5 月 18 日、20 日、21 日、26 日、27 日，以及 28 日，與會公司分別包含 4105 東洋、6488 環球晶、5483 中美晶、4175 杏一、6263 普萊德、8410 森田、4120 友華、4735 豪展、5312 寶島科、4541 晟田、6146 耕興、6548 長科、3611 鼎翰、4114 健喬信元、6561 是方電訊、2937 集雅社、3444 利機， 6612 奈米醫材，共邀請 18 家上櫃公司參與。