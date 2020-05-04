〈基金開箱文〉多元資產再進化 這檔哪裡不一樣？

2 月中市場開始大幅修正，投資人還在驚魂未定之餘，就在各國強力救市下猛然回彈，截自今年低點以來全球股市上漲 23%，全球債市則上漲 3%（資料來源：Bloomberg 。資料截至：2020 年 3 月 23 日 - 2020 年 4 月 22 日。全球股市以 MSCI 全球指數為例、全球債市以巴克萊全球綜合債券指數為例，指數報酬率非指基金報酬率，投資人不可直接投資該指數），更讓許多人扼腕不已。面對市場波動可能愈發劇烈的環境，有什麼基金有機會在上漲時動能強勁，下跌時又有較好的護城河展現抗跌力？貝萊德社會責任多元資產基金（基金之配息來源可能為本金），同時展現了這樣的特質。其中的奧祕就在於基金除了透過多元資產策略外，更加入社會責任（ESG）投資策略來加值，多元資產再進化。

為什麼加入社會責任（ESG）策略會對投資有助益？回答這個問題前必須先了解社會責任（ESG）策略的定義。

什麼是 ESG 策略？

ESG 就字面上來說，是敦促企業對於環境（Environmental）、社會（Social）與公司治理（Governance）做出正向的貢獻。具體的指標包括：

E - 環境：包含碳排放量少、再生能源、廢棄物回收方式等。

S - 社會：包含對待員工與社會正義的方法與態度等。

G - 公司治理：包含處理公司管理層與股東關係，例如如何安排公司管理層薪資結構、與股東溝通透明性等。

過去過度強調企業獲利與財務表現，而忽略了企業在社會責任上的義務。然而，隨著法規改革、人權意識抬頭以及對環境重視程度增加等等，將令過去從中取巧的公司被迫轉型或倒閉。相反地，符合 ESG 概念的企業通常監管風險和營運風險都相對較低，因此除了更能長期生存之外，也具有較好的成長動能，這也是運用 ESG 投資策略的好處。

也因此，開始有公正第三方的評估機構，給予企業在這三方面綜合表現的評分，也越來越多的投資機構，如各國的退休金管理機構，將 ESG 投資策略納入投資流程中的重要參考依據之一。

ESG 評分高的企業，體質較佳

實際來看，ESG 分數較高的企業，通常也具有較好的獲利能力，而且也有較低的系統風險。換句話說，企業未來成長動能較佳，吸引較多的長線資金投入，願意長期持有，而較不易受到大盤波動而受影響。

資料來源：MSCI，從 2007 年 1 月至 2017 年 5 月底。數據以 MSCI World Index 為例。獲利能力與系統性波動度為 Z 分數。

正因為如此，貝萊德社會責任多元資產基金（基金之配息來源可能為本金）在運用了「多元資產＋社會責任（ESG）」的整合策略下，表現在同級別基金中名列前茅。

貝萊德社會責任多元資產基金 (基金之配息來源可能為本金)：多元資產＋ESG 策略

貝萊德社會責任多元資產基金（基金之配息來源可能為本金）屬於股債平衡型基金，根據基金公司資料，截至 2020 年 3 月 31 日，此基金持有約 48% 的股票，與 42% 的債券，以及 10% 的現金與另類資產。這樣的配置取自傳統多元化的優點，但投資團隊仍可以對股債配置進行靈活調整，這樣不僅有助提高投資效率，也能夠在抓住不同資產投資機會的同時，降低總體的波動度。

資料來源： 貝萊德，資料截至 2020 年 3 月 31 日。

在股票部位的挑選上，基金會依據社會責任（ESG）策略，先排除掉具有爭議性的產業（例如，軍火、菸草、賭博和成人賭博產業等），並鎖定於 ESG 評分較高的公司。

在經過社會責任（ESG）策略的篩選後，此基金會進一步利用貝萊德獨有的系統化主動投資股票團隊在智慧數據的技術來精選股票，挖掘尚未被發現的股市投資機會，像是透過人工智慧解讀大量社群媒體文字資訊來判斷市場情緒等。

以產業配置來看，前五大產業分別為：科技、工業、公共事業、醫療保健及金融業，可看出股票的部位配置進可攻退可守，不僅配置了較強勢的科技、醫療保健類股，也配置了較具防禦能力的公用事業股，而這些類股也是三月份表現較好的類股（標普 500 指數下跌 12.3%，醫療保健、科技、公用事業類股分別下跌 3.8%、7.4%、10%，比整體美股更抗跌。資料來源：彭博；標普 500 指數，資料截至 2020 年 3 月 01 日~ 2020 年 3 月 31 日。），充分展現其智慧數據選股能力。

基金股票產業配置

資料來源： 貝萊德，資料截至 2020 年 3 月 31 日。

債券方面，主要目的在於幫助基金打造抗震能力。以宏觀分析，透過由下而上的選債策略，以成熟市場政府公債和投資等級公司債為核心部位，以新興市場債和高收益債為衛星部位。

以目前配置的狀況來看，基金在債券的配置以優質的政府公債為主，而且多數集中在已開發國家政府債券。在債券部位維持高信評的狀況下，基金在股票部位可以獲得較大的空間去找尋更多投資機會，有望進而提高基金的投資報酬率。

基金債券配置

備註：* 本基金之信用評等計算係以資料截止日之固定收益部位市值佔比加權平均計算而得，投 資配置會隨市場變化而調整。資料來源：貝萊德，資料截至 2020 年 03 月 31 日。本基金之固定收益部位信用評等揭露，使用標準普爾 (S&P) 信用評等計算本基金債券部位之平均信用評等。各評等債券占本基金相關比重如下：AAA(3.61%)，AA+(21.06%)，AA(4.17%)，AA(0.15%)，A+(5.58%)，A(-0.91%)，A-(0.1%)，BBB+(0.23%)，BBB(2.94%)，BBB-(0.34%)，BB+(0.1%)，BB(0.15%)，BB-(0.15%)，NR(4.59%)。

從下方不同債券波動度走勢圖就可以明顯看出來，公債指數過去在股市遇到較大變動時，仍展現波動性較小的特色。

資料來源：Bloomberg 。資料截至：2001 年 12 月 31 日至 2020 年 2 月 7 日。全球公債指數為巴克萊全球公債指數、全球投資等級債券指數為巴克萊全球投資等級債券指數、全球高收益債券指數為巴克萊全球高收益債券指數。

除了股、債配置外，此基金也同時納入另類投資標的，像是替代能源、社會住宅等，但並非投資於相關的公司股票，而是直接投入在實物資產的建設和營運上。這是一方面另類資產與傳統資產相關性較低，有分散風險的效果。同時這種類型的另類資產，往往有機會帶來穩定的現金流，如電費或租金收入等。更進一步來說，支持這些資產也能夠對社會和環境有正面影響。

使用社會責任 (ESG) 策略的基金，表現相對突出

參考基金過去的表現，過去各段期間內的累積報酬率表現相對突出。

資料來源：晨星；資料截至 2020 年 3 月 31 日；同類型基金，臺灣核備之 EAA OE USD Moderate Allocation。累績績效以 A2 避險美元累積股份為例，按原幣資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。

基金的三年年化標準差為 6.8%，比同類型基金相比的波動度小。如果以風險調整後報酬來看（此處以夏普值為例），貝萊德社會責任多元資產基金（基金之配息來源可能為本金），在同類型基金中也優於平均，以三年來看，基金的夏普值是 0.4，而同類型平均僅有 - 0.2。

資料來源：晨星，資料截至 2020 年 3 月 31 日，以美元計價。晨星同類型基金以 EAA Fund USD Moderate Allocation 為例。以 A2 美元累積股份為例，按原幣資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。

市場在走，核心資產要有。面對有許多不確定性的未來，不僅需要透過有股有債的平衡型投資法來降低風險之外，也需要好的投資策略，選出長期有投資價值且風險較小的企業投資，而貝萊德社會責任多元資產基金（基金之配息來源可能為本金），就是這樣的選擇。

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本文所載之任何意見，反映本公司資料製作當時情況之判斷，可能因其後的市場變化而調整。投資人不應視為投資決策依據或投資建議。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人可至公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 或境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 中查詢。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險；其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。當該基金投資地區包含中國大陸及香港，投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。依金管會規定，目前直接投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限且不得超過境外基金資產淨值之 20%。( 穩定 ) 配息股份，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。在未扣除費用之下支付股息，可產生更多可分配的收入。然而，從本金支付的股息可能等於投資人獲得部分原始投 資金額回報或資本收益。所有支付股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值立即減少。有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於貝萊德網 站，投資人可至 https://www.blackrock.com/tw 查詢。收益分配金額由經理公司或基金董事決定，並預計定期檢視收益分配水準。惟如經理公司或基 金董事認為有必要 ( 如市況變化足以對相關基金造成影響等 ) 則可隨時修正收益分配金額，故每次分配之金額並非一定相同。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。