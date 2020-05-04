搶救投資大作戰 外幣保本基金保值又增益

遇到黑天鵝群舞、灰犀牛亂入，市場劇烈震盪之際，各類基金也無法倖免於難。現階段中，哪類基金可以不侵蝕本金？國內即將推出首檔外幣增益機制的保本型基金，最大程度不僅可以保護資產安全，更能夠享有投資的增益機會，保本又能增益，是目前亂世投資環境下，極具優勢的防疫型資產。

保本型基金再進化 主動管理靈活增益

投資市場紛亂之際，投資人皆期盼能夠擁有不會輾轉難眠的基金，市場不好的時候，不會侵蝕到本金；市場好的時候，則有機會參與市場投資契機。而保本型基金具有「保本、風險低」的特性，一直以來，持續受到市場青睞。

然而，保本型基金於市場並不多見，因為它具有時效性，一旦過了募集期間，投資人便無法申購，成為市場稀缺資源。統計自 2013 年以來，國內僅發行過 8 檔保本型基金。尤其遇到市場劇烈波動，投資人避險情緒高漲，也因此，只要一有新的保本型基金上市，便會引發市場搶購。

保本型基金與貨幣型基金的風險屬性相同，同屬 RR1 等級，堪稱是所有投資素人都能入手的金融商品。「保本」機制主要透過債券、定存等安全資產的預期收益，從而達到保全本金之效果，基金到期後贖回，投資人即可收回本金與利息。由於外幣利率條件優於台幣，保本型基金通常以外幣計價，可望尋求更安穩的本金保護作用。

早期保本型基金僅著重於不侵蝕本金，爾後逐漸演化為保本之餘，再加上增益的機制，透過選擇權連結投資標的，讓投資人進一步享有額外獲利的機會。新一代的保本型基金更為升級，進階優化選擇權機制，將連結標的由被動投資轉為主動投資，更能為投資人創造額外的收益契機，近期問世的瀚亞 2026 收益優化傘型基金即是屬於此類型基金。

之所以如此，主要是著眼於市場長期走勢難以預測，選擇權若連結大盤、一籃子股票等指數表現，此種跟著大盤走、靈活性較低的被動投資方式，報酬率未必較佳。反觀，若能採取主動投資，藉由經驗豐富的專業團隊主動靈活操作，選擇進出場時點及投資標的，可望創造優於被動投資的增益機會。

保本型商品稀缺 市場熱度高

目前市面上的保本型基金，瀚亞 2026 收益優化傘型基金堪稱是唯一一檔，首創外幣增益機制，保值又增益，市場詢問度十分熱絡。該檔基金旗下有美元保本及南非幣保本等兩檔子基金，提供選擇，並具有 5 大特色，可望成為基金界的精品。

一是透明度高：商品設計概念簡單，投資組合是定存 (保本) 加上選擇權 (增益)，不複雜，讓投資人一目了然，十分明瞭自己所投資的商品。

二是保值：如同火鍋的鍋底一樣，該檔基金將資金穩穩配置於外幣定存，基金 6 年到期後贖回，保本。美元本金保本率是 100%，南非幣利率條件優於美元，保本率則可達 120%。

三是增益機會：就像火鍋的辛香料，該檔基金將少部分的錢布局選擇權，連結 M&G 收益優化基金，增加潛在的收益機會。

四是投資門檻親民：在銀行承作結構型商品，通常要符合專業人士、且 3000 萬元新台幣以上的門檻，不過，這檔基金單筆投資降至等值 30 萬元新台幣的美元或南非幣。若透過銀行通路申購，有些銀行可能會透過拆單方式，進一步降低單筆申購金額，讓投資門檻更為親民。

五是低風險屬性：該檔基金與貨幣型基金風險屬性一樣，同為 RR1 風險報酬等級，也就是說，不同屬型的投資人都可以申購，堪稱是男女老少、士農工商皆宜。

收益優化傘型基金保本 獲利又具想像空間

如何計算增益？瀚亞 2026 收益優化傘型基金以「參與率 X 連結基金報酬」來計算，參與率自基金成立後就固定不變，6 年後到期，參與率再乘上所連結的「M&G 收益優化基金」績效，由此決定該檔基金的增益多寡。

以美元 35%、南非幣 180% 的參與率試算，在不同情境之下，兩檔子基金的累積報酬。根據回測結果，即使遇到市況不佳的環境，兩檔子基金仍能繳出正報酬的增益，最保守的情境下，美元保本基金及南非幣保本基金分別有 1% 及 5% 的累積報酬，也就是說，除了保本之外，就算面對今年 3 月最差的投資環境，兩檔子基金還有機會獲利。

平均來說 (一般情境)，美元及南非幣保本基金分別有 17%87% 的累積報酬；若遇到市場大好的情況 (最佳情境)，增益則有機會再上漲，美元及南非幣保本基金累積報酬分別可達 37%、189%。由此顯示，長期而言，瀚亞 2026 收益優化傘型基金具有資產保護效果，更擁有獲利想像空間。尤其以目前時間點來看，進場布局的點位相對低，後續收益空間也會相對較高。

瀚亞 2026 收益優化傘型基金有美元及南非幣兩種選擇，投資人可以根據自身需求、風險屬性及資產配置進行選擇。偏好穩健的定存族，不妨考慮美元保本基金，不失為零利率環境下的新選擇；而南非幣保本基金，則因為擁有利率高、匯率波動大之特性，較適合本身擁有南非幣或是積極型投資人。