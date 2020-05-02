馬斯克推文：股價太高了 特斯拉應聲暴跌10%

特斯拉 CEO 馬斯克週五 (1 日) 推文表示公司股價過高，拖累特斯拉 (TSLA-US) 股價應聲暴跌 10.30% 至每股 701.32 美元，市值更因此抹去近 130 億美元。

特斯拉股價 (圖片: INVESTING)

馬斯克在推特上罕見的表示：「特斯拉股價過高」，還緊接著發布其他條推文，內容包括引述部分美國國歌歌詞、詩人 Dylan Thomas 的詩句，馬斯克更提到將出售他所有「有形」財產。

馬斯克推文 (圖片: 推特)

週五的推文，更使得特斯拉市值削去約 130 億美元，馬斯克所持股份的價值更減少近 30 億美元。儘管如此，特斯拉自 4 月初以來，股價仍強漲近 50%。

對於週五的推文，馬斯克並沒有回應置評請求，推特也拒絕評論。

馬斯克過去曾多次推特上發表影響特斯拉股價的言論，更因此而遭美國證券交易委員會 (SEC) 關注。

2018 年 8 月，馬斯克在推特上表示，他有可能以每股 420 美元價格將特斯拉私有化，更聲稱已找到資金，引來 SEC 起訴馬斯克涉嫌誤導投資人，雙方最終以 2000 萬美元達成和解，馬斯克並同意一切關於特斯拉的公開發言，將請公司法律顧問進行審核。

2019 年 4 月，馬斯克更在推文上表示，稱自己的推特完全是在胡說八道。

Wedbush 證券分析師 Daniel Ives 表示：「我們認為馬斯克只是在開玩笑罷了，但他的推文仍是一大熱門話題，華爾街顯然感到沮喪，這促使投資人願意冒險進入特斯拉。」

特斯拉股價在最近幾週上漲，但自週三公布財報以來不斷下跌，儘管公司在嚴峻的疫情下，仍實現連續 3 季的強勁獲利。

週三馬斯克還揚言痛批居家避疫命令，剝奪人們自由，是「法西斯主義」行文，引來市場議論。

大摩分析師 Adam Jonas 則表示，馬斯克此舉可能是為引起市場注意一些被忽視的經濟因素。

馬斯克反傳統態度，讓他推特上吸引超過 3300 萬追隨者，被視為是特斯拉的最佳行銷大使。