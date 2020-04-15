疫情突顯轉型優勢！特斯拉股價重登700美元大關

瑞信分析師 Dan Levy 週二 (14 日) 認為，電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 將因為肺炎疫情而突顯出其優勢，將其股票評級調升，激勵該股價週二漲幅達 9%，回升至 700 美元大關。

特斯拉股價週二 (14 日) 再度上漲 9.05%，以每股 709.89 作收，該股價已連續第七日上揚，累計漲幅超過 50%。今年以來，特斯拉股價已飆漲了近 70%。

特斯拉股價 (圖片: Google)

最不看好特斯拉的分析師 Dan Levy，週二意外地將特斯拉股票評級從「賣出」調升為「持有」，並將目標價從每股 415 元上調至 580 元，略低於近期股價水平。

Dan Levy 認為特斯拉在傳統汽車製造商轉型成電動車的過程中，擁有更多優勢；與此同時，疫情而導致的全球景氣低迷，以及汽車產業規模縮水，將能促使特斯拉破繭而出。

美國輕型汽車的銷售狀況，已經不是衰退能比擬的，3 月份美國汽車銷量下滑了近 30% 以上，分析師預計 4 月份跌幅將更大。

Dan Levy 表示，特斯拉會像其他汽車製造商一樣，在第二季度出現需求減弱的現象，但 Levy 指出，特斯拉的流動性已獲得改善，且「基本執行力」最近也有所進步。

特斯拉近來向投資人拋售了股票，籌集了數十億美元，且營運產生的自由現金流在過去幾個季度中一直處於正值。

電動車大廠特斯拉近來表現強勁，週二延續了週一近 14% 的漲幅，遠優於道瓊工業指數的下跌 1.4% 和標普 500 下跌 1%。

特斯拉走勢與美股標普 500 走勢比較 (圖片: Barron's)

投資人靜待特斯拉的第一季財報獲利，華爾街預計，特斯拉第一季度將公布每股虧損 29 美分，銷售額為 60 億美元，銷售額預計將較去年同期的 45 億美元增長約 33%。

除了財報會議外，分析師與投資人還等待著即將舉行的「電池投資者大會」(battery day)，屆時特斯拉也將展示公司其他技術，該活動原訂於 4 月舉行，但不得不因為疫情推延。

德銀分析師 Emmanuel Rosner 在另一份週二的研究報告中寫道：「特斯拉總裁馬斯克表示，此次活動將全數集中在電池上，因為電池項目裡有太多需要討論。」

他們預計該活動將在 5 月中旬舉行。