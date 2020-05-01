〈貴金屬盤後〉黃金震盪下跌 本月仍有6%漲幅

週四 (29 日) 交易，黃金期貨價格波動收低，為連續第五日收跌，但本月價格上升，部分係因實體需求增加，以及全球央行推行刺激措施的預期支撐。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，「交易員趕在月底前結算帳目。」

「黃金多頭希望看到穩定的利率以及通膨預期重新恢復，但那是我們現今不見得看到的東西，這給了一些交易員趁月底結清獲利的理由。」

美國 3 月份通膨壓力緩解，在能源價格帶動下，萬眾矚目的個人消費支出價格指數 3 月下跌 0.3％，將過去一年的漲幅自 1.8% 拉低至 1.3%。

6 月交割的黃金期貨價格下跌 19.20 美元或 1.1%，收每盎司 1694.20 美元。

根據道瓊市場數據，基於交易最活躍契約，本月價格收高 6.1%，為去年 8 月迄今單月最大漲幅。

對黃金來說，「接下來要遵循的 2 大關鍵因素就是利率和通膨預期，因為他們是計算實際利率時要納入計算的成分，實際利率對黃金的避險吸引力有重大影響力。倘若實際利率上升，那麼短期公債就會變得更有吸引力，因為他們有孳息，但反之實際利率下降，一如第一季泰半時間那樣，那麼黃金就會是去化風險時更好的資本儲備方式。」

與此同時，自 3 月初召開會議以來，歐洲央行已採取了許多緊急措施，包括 7500 億歐元 (8125 億美元) 的「大流行緊急購買計劃 (PEPP)」，週四也維持利率不變。ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 在新聞發布會上表示，今年歐元區經濟恐怕下滑 5% 至 12%。

在 Fed 維持聯邦資金利率在 0％和 0.25％的範圍隔日，歐元區貨幣決策者召開會議，誓言利用工具縮限新冠病毒造成的經濟損害。

Ploutus 資本顧問的首席市場策略師 James Hatzigiannis 表示，在 Fed 發表積極論調後隔夜，黃金反應良好。「Fed 示意美國經濟將很快出現有史以來最差的經濟數據，因此他們表示必須更快遜提供需要的幫助。」

這點讓市場更加預期「Fed 將提供無限 QE 的可能方案」。然後，黃金在週四美國公布一些經濟數據大致符合預期後，黃金立刻大跳水。

世界黃金理事會 (WGC) 表示，由於 COVID-19 大流行加劇黃金的避險需求，第一季黃金的投資需求飆升，括金條，金幣和黃金支持的 ETF 年率上升 80% 至 4 年高點 539.6 公噸，該數據包括黃金之稱的 ETF 本季流入 298 公噸，到本季創紀錄的 3185 噸持有量。

但整體全球第一季需求僅較去年同期小升 1% 至 1083.8 公噸。Refinitiv 的 GFMS 團隊週四報告稱，包括珠寶、工業製造以及金條和硬幣在內的實體黃金需求第一季年率下降 26% 至 753 公噸，為 2009 年以來最低水準。包括 ETF 流量，第一季全球黃金總需求上升 2% 至約莫 1070 公噸。

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