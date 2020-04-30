〈貴金屬盤後〉新冠療程有進展 黃金連4跌 Fed承諾小幅支撐

週三 (29 日) 交易，黃金期貨價格連續第四日下跌，因新冠病毒 (COVID-19) 實驗性療程可能有所進展，淡化黃金的避險需求。

在 Fed 以正式聲明承諾對抗 COVID-19 大流行對經濟帶來的毀滅性衝擊後，小幅提振黃金。

6 月交割的黃金期貨價格下跌 8.80 美元或 0.5%，收每盎司 1713.40 美元。

在 FOMC 維持利率在 0 至 0.25% 範圍並表示將使用各種工具協助經濟面對這場公衛危機後，金價上升至每盎司 1716.80 美元。

為了減輕 COVID-19 大流行帶來的經濟衝擊，Fed 救助的力道已經超越 2008 年金融危機時所作的程度，截至上週，Fed 資產負債表規模已創下 6.6 兆美元紀錄。

商品專家持續關注 COVID-19 療程或疫苗的發展，因其可能削弱市場對黃金的避險胃口。一份報告指出，吉利德科學公司 (Gilead Sciences) 的 COVID-19 實驗性治療在一場政府運作的臨床試驗中取得某程度的成功，該試驗評估了 remdesivir 在特定 COVID-19 患者身上的效果。

整體而言，黃金仍處於動盪時期，FXTM 貨幣、策略和市場研究全球負責人 Jameel Ahmad 形容，「黃金交易像是一場動畫版的拔河比賽，買賣雙方似乎就是一個抵消了另一個就冒出來。」

本週 6 月期金下跌約 1.4%，但本月迄今仍有 7% 漲幅。

Ahmad 認為，「還有一點，黃金的漲勢應該要比現在的表現更好，看看這些可怕的經濟數據就知道了。」

週三公布了一份評估美國經濟活動的官方成績單，第一季 GDP 年率初值下滑 4.8%，凸顯 COVID-19 大流行迄今對經濟的衝擊。

黃金近期一直處於區間交易，多頭預計黃金能突破此趨勢，因為經濟數據凸顯因 COVID-19 而關閉的經濟要重啟時的艱困挑戰。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 表示，「目前黃金似乎是陷入 2 種思維， 1660 美元是下方水準，1750 美元是上方水準，但這兩道牆可能會慢慢靠近。」

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