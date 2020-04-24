美國務卿警告：世衛再不改革 美國將永遠撤資

世衛 (WHO) 週四冷暖交織，中國政府宣佈追加 3000 萬美元支持世衛抗疫，與此同時，美國國務卿龐培 (Mike Pompeo) 警告世衛，若再不進行改革，美國將永遠撤資。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，全球 212 個國家淪陷，截稿前，全球確診數已飆破 260 萬例，死亡人數亦突破 18.6 萬例，美國早已超越中國，成為疫情最大震央國，迄今累計確診數超過 85.4 萬。

美國向來是世衛最大資金捐助國，2019 年捐款超過 4 億美元，約佔其預算 15%。

自上週美國政府宣布暫停金援該組織後，中國政府週四宣布，將追加 3000 萬美元支持世衛抗疫。

美國總統川普指控，世衛以中國為中心，對中國美化的疫情資訊照單全收，嚴重誤判情勢，搞砸了防疫工作。對此，世衛否認美政府指控，堅稱中國疫情資訊是公開透明。

美國國務卿龐培週四受訪時呼籲，世衛組織必須進行結構性調整，並糾正其缺陷。

對於是否要求撤換世衛秘書長譚德賽，龐培表示：「不僅如此，美國可能從此不再同意將納稅人的錢交給世衛，我們可能需做更大膽的改變。」

龐培說，世衛有義務確保在爆發疫情地中國武漢的病毒學實驗室遵守安全標準，秘書長譚德賽有絕對的權限來處置不遵守標準的國家。

美國國際開發署 (USAID) 週三宣布，美國將評估世衛是否運行正常，並在該機構之外尋找其他防疫合作夥伴。