疫情超越金融海嘯 短線布局債券、長線切入兩類股

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，美國 3 月非製造業 PMI 降至 52.5，跌幅創 12 年最大；至 3 月底，美國首次申領失業金人數也暴增至 665 萬人，超越金融海嘯時期並創下歷史新高，顯見疫情已影響實體經濟表現。台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩表示，建議民眾可短線布局債券，長線切入美股與科技股。

台新銀行指出，疫情肆虐，全球央行紛紛採取降息與無限量 QE 計畫外，美國政府也正推動規模高達 2 兆美元 (佔美 GDP 近 10%) 財政刺激方案，其他國家則料將陸續跟進。依據摩根史坦利預估，各國政府推出的財政刺激總規模已達 3.1 兆美元，大幅超越 2008 年金融海嘯時期 9000 億美元水準。此波寬鬆貨幣政策及財政刺激計畫，預期可望減緩疫情造成的經濟衝擊。

盛季瑩表示，受疫情影響緊急變現需求劇增，導致高信評投資級債券失去原有避險功能價格因而下挫，可望在全球央行挹注流動性後，其價格有快速回復的行情；另外，全球央行維持寬鬆貨幣環境下，新興市場美元債和優先擔保高收益債經過此次回跌後，其高殖利率優勢浮現，民眾可視本身風險屬性和風險承受度選擇，以提高低利環境下的現金流。

就長線來看，由於經濟學家預估疫情對經濟影響將集中於第二季，在疫情獲得控制後遞延需求將呈現反彈，今年下半年及明年景氣可望重返常軌，由於此次美國的財政與貨幣刺激力道規模大，且美股經回檔修正，評價面優勢逐漸浮現，預期美股長線將扮演股市回升與經濟復甦的領頭羊。

而從產業面觀察，應防疫需求興起的遠距辦公及宅經濟產業，均需仰賴 5G 的高速運算，在疫情催化下，預料 5G 相關科技應用會是未來長線發展主流趨勢。盛季瑩建議，可在第二季市場大幅震盪時進行長線布局，採取長線定期定額投資方式切入美股與科技類股潛力市場，透過定期定額的微笑曲線，掌握未來回升行情。

台新銀行即時監控與評估金融市場變化，並打造智慧理財平台「智多新」，提供民眾多元投資組合，民眾居家防疫或宅在家時更可以利用智慧理財平台掌握長線投資機會，自動調整投資策略，即時反應市場變化。盛季瑩補充說明，「智多新」除了推薦的投資組合外，也提供民眾參與投資組合決策，可依個人對市場趨勢看法進行標的篩選。