退休理財愛保險和儲蓄 低利率時代應善用五大面向檢視現金流

民眾對於退休理財最愛透過保險和儲蓄，但是今 (2020) 年初以來，金融市場失序，各國央行紛紛降息救市，讓低利率環境更趨低利，中信金 (2891-TW) 旗下中信銀行建議，民眾趁此機會應該以投資工具的市場抗壓性、目前理財資產損傷狀況、目標缺口影響、是否調整非預期工具、思考以定期定額投入策略調整等五大面向，自我檢查退休理財計畫的現金流是否足夠。

今年全球金融市場動盪，美國聯邦準備理事會連續兩次緊急降息，基準利率下調至 0% 到 0.25% 區間，其他國家紛紛跟進，根據中信銀行「中國信託家庭理財暨樂活享退指數大調查」顯示，國人理財規劃前二大工具為保險及儲蓄。

中信銀行表示，低利環境對重視現金流的準退休族與已退休族產生最大衝擊，雖然保險與儲蓄在退休理財配置扮演必要的現金流，但因為低利率時代，建議民眾要適時評估退休規畫配置是否合宜。

中信銀行個人金融副執行長楊淑惠提出三階段資產調整建議，第一階段理財商品汰弱留強；第二階段建構適度防禦水位，全球主要國家利率已趨近於零，公債殖利率持續走低，利率相關資產如公用事業等高股利產業及具穩定收益的投資級債吸引力增加；第三階段待股市回穩，挑選趨勢動能強勁的科技、健護產業類股。

在非經濟因素衝擊下，個人資產配置難免受到波及，也是重新檢視投資策略的好時機，若以退休準備目標為例，建議除了考慮短期新冠肺炎疫情變化，還須考慮年齡、法規、稅務等中長期變化，建議諮詢專業的 RFA 及其他機構如會計師或律師等專業人士量身訂做解決方案。

中信銀行進一步說明，RFA 是由中華民國退休基金協會培訓認證的專業理財顧問，熟悉臺灣年金法令制度改革，因應高齡少子化人口結構趨勢，協助民眾規劃退休理財，具有理財規劃專業能力，能客觀公正地為客戶推薦適合個人退休的理財方案。以中信銀行為例，該行擁有國內首批通過認證的 RFA，目前已達 133 位，加上國際認證理財顧問 171 位，共 304 位專業理財顧問提供民眾諮詢。