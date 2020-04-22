中國信託數金業績快速成長 「零接觸理財」搶趨勢財

新冠肺炎疫情蔓延，全球近半數人口因此宅在家，中信金 (2891-TW) 旗下中信銀行表示，因疫情影響，人類經濟行為產生重大轉變，該行包括線上轉帳、線上開戶、換匯及基金投資等數位金融服務，業績都大幅成長，因應疫情，中信銀行進一步推出「零接觸理財」搶趨勢財。

據中國信託銀行統計，今年 3 月網路銀行線上轉帳交易筆數較去年同期大幅成長約 51%，線上開立 My Way 數位帳戶數成長 272%、換匯及基金申購交易筆數成長 51%，線上貸款申辦件數亦成長 79%。

中信銀行數位服務也節節攀升，網路銀行客戶超過 460 萬人，「中信 Home Bank」APP 客戶超過 320 萬人。

此外，受到疫情影響，資本市場震盪，但也激出逢低佈局的投資需求，中信銀行表示，「零接觸理財」服務正夯，該行推出「線上檢視」、「快捷下單」與「智能理財」，讓民眾不出門依然能掌握投資契機，伺機布局趨勢題材。

所謂「線上檢視」，只要加入中信銀行「中國信託財富管理」LINE@生活圈，就能掌握即時理財新訊，同時平臺內建線上理財服務，可連結行動銀行檢視投資總覽，由該行專家團隊結合大數據動能決策提供每日更新的研究報告、及投資週報。

「快捷下單」則是財富管理客戶只要同意使用「理財一點通」快捷下單功能，就能遠距與理財專員討論市場狀況，在確認交易條件與相關風險後，透過快捷下單功能，整批下單，一次完成加碼、減碼、轉換等多筆交易，快速調整投資部位。

「智能理財」是透過「智動 GO」智能理財，最低新臺幣 1000 元就能擁有專家與 AI 投資組合量身打造的理財計畫，依據子女教育金、個人退休金、旅遊基金等不同目標，分別設計投資組合，並藉由演算模型協助監控市場變化，幫客戶自動平衡投資風險。此之外，中信銀行更設立空中理財規劃師，任何理財疑問都可以聯繫專人服務的空中理財規劃師，享受「零接觸理財」。

中信銀行個人金融副執行長楊淑惠表示，突發的疫情讓許多產業開始調整營運模式，宅商機炙手可熱，雲端應用科技、食物外送服務、線上遊戲、串流媒體等成為投資亮點，目前正是檢視投資配置的重要時刻，建議利用「零接觸理財」服務，快速掌握投資契機。