〈報稅教戰手冊〉繳稅神卡最高享2.25%回饋 分期0利率讓負擔極小化

又到了 5 月報稅季，許多民眾都想找出「繳稅神卡」，2020 信用卡繳稅的好康特色依然是：現金回饋。其中，稅額 1 萬元的話，有的信用卡祭出最高享 2.25% 回饋。此外，今年因為有疫情干擾，許多銀行都佛心來著，大推分期 0 利率，減輕民眾繳稅負擔。

Money101 金融比較平台表示，今年以信用卡繳稅不僅可以延遲到 7 月 9 日之後再入帳，部分銀行也會推出分期 0 利率、現金 (購物金) 回饋以及抽獎活動，讓每年這項報稅國民義務執行起來更減壓。

Money101 提到，刷卡繳稅對於銀行來說並無法從中賺取手續費收入，也因此，過往持卡人繳稅一度不再提供有刷卡金、紅利點數、哩程等回饋，不過，信用卡市場去年處於戰國時代，刷卡繳所得稅又重新吹起「現金回饋」風潮，延續到今年，即使受到新冠肺炎疫情衝擊經濟市場，卻仍見到不少銀行不惜成本祭出回饋，鞏固客群，維持品牌聲量。

今年滙豐、中信、台新、星展、玉山、兆豐、永豐、台銀、新光、華泰、台銀等多家銀行都提供繳稅享刷卡金、超商禮券、點數等回饋，民眾可以依據自身所得稅額來挑選回饋率較高的信用卡。

無論稅額多寡，繳稅回饋率均一價，像是「滙豐旅人卡」持無限 / 御璽卡別繳稅享 1% 回饋 (上限 500 元)，稅額五萬元以下，回饋可以拿好、卡滿，但需登錄活動；5 月底前透過 Money101 官網申辦，除原有新戶首刷禮，再加碼提供 168 點 LINE Points 首刷禮。

台新「街口支付聯名卡」新戶享 1% 繳稅回饋 (上限 300 元)，全卡友享 0.25% 回饋 (上限 1000 元)、頂級卡享 0.3% 回饋 (上限 10000 元)、財富管理客戶則享 0.35% 回饋（上限 10 萬元）。此外，全卡友在 5 月 10 日前繳稅，稅額滿 1 萬享早鳥回饋 100 元全家購物金，FlyGo 卡再加碼 100 元，相當於 200 元回饋。以 FlyGo 卡來說，加上全卡友 0.25% 繳稅回饋，等於最高享 2.25% 回饋，其他卡別也有 1.25% 回饋，名額有限需登錄。

玉山銀行一般卡別包含「U Bear」、「Only 卡」、「Pi 拍錢包」等繳稅享 0.2% 回饋，而世「界 / 無限卡」享 0.25%(上限 3,000 元)、財富管理客戶則享 0.35%（上限 10 萬元）。

中信「商旅鈦金卡」標榜繳稅費皆享 0.2% 回饋 (無上限)，適合一年當中需要繳納各項稅費的民眾。

兆豐今年也加入回饋戰局，全卡友享 0.3% 回饋 (上限 100 元)、世界卡最高可享 1.54% 回饋。

永豐「幣倍卡」提供享 0.3% 回饋 (無上限)，不過需符合於指定期間內外幣帳戶平均餘額達等值 20 萬台幣的條件。

Money101 建議，稅額在 1 萬元以內的民眾可以選擇定額回饋，繳稅回饋更給利！以台銀信用卡為例，台灣 Pay 綁定台銀、兆豐信用卡掃碼繳稅，不限稅額享 100 元回饋金，其中，台銀持卡人若申請線上分 6 期 0 利率再加送 100 元；永豐 JCB 卡友綁定 Apple Pay 到全家超商繳稅，單筆達 5 千元即回饋 100 元全家購物金，限 1.3 萬名用戶，活動需登錄，截至 4 月 30 日下午 6 點已登錄 8000 多名。

Money101 提醒，繳稅欲享回饋，須留意在信用額度以內繳稅，另外，許多銀行祭出的回饋設有名額限制，想拿好康，繳稅速度要快，登錄活動時間要記牢。

此外，4 月剛繳完牌照稅，5 月緊接著又有房屋稅以及所得稅，若要減輕財務壓力，民眾可以善加利用銀行提供的繳稅分期 0 利率方案，將稅款分擔在未來的 3 到 12 個月逐月支付。

不限 (低) 稅額都提供分期 0 利率的銀行不少，像是中信、玉山都提供 6 期 0 利率，兆豐 Mega one 卡友最高分 12 期，不限卡別最高可分至 9 期。需符合稅額門檻的分期 0 利率優惠包含台新單筆滿 3 千元可分 3 期，滿 6 千元可分 6 期，滿 10 萬元可分 12 期；國泰世華滿 3 千元可分 6 期；星展滿 3 萬元可分 6 期。