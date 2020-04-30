IEA：全球能源需求下跌6% 創70年來最大跌幅

據國際能源機構 (IEA) 在週四 (30 日) 發布的《全球能源報告》顯示，受到疫情的衝擊，預期今年全球能源需求將下跌 6%，不但抵消過去 5 年需求的增加，且是過去 70 年來前所未見的。

IEA 表示，全球約有 42 億人為減緩疫情的傳播而遭遇封鎖舉措，因此，今年全球能源需求預計將下跌 6%，是 70 年以來最大的降幅，也是 2008 年金融危機後需求下滑幅度的 7 倍。IEA 表示：「下跌的幅度是前所未有的，就相當於失去了全球第三大能源消費國印度的全部能源需求。」

IEA 假設，未來幾個月中，隔離所和社會隔離措施將逐步放寬，隨後經濟將逐步復甦。IEA 表示，若業務能更迅速恢復，需求的下滑可能被限制在 3.8%。

在今年第一季，能源需求年減 3.8%，抵消了 2019 年的全部需求成長。疫情爆發後，第一季煤炭遭受的打擊尤為嚴重，以煤炭為基礎的中國大部分地區陷入停滯。

IEA 執行董事 Fatih Birol 博士表示：「這是對整個能源領域是歷史性的衝擊。在這個健康和經濟危機中，幾乎所有主要燃料的需求都急劇下降，尤其是對煤炭、石油和天然氣而言。現在要確定長期影響還為時過早，但可能將帶來全球能源體系的重整。」

IEA 預期，今年全球的石油需求將日減 930 萬桶，原油需求下跌 9%、煤炭需求下跌 8%、天然氣需求下跌 5%、電力需求則下跌 5%。另外，可再生能源需求則預期將增加 1%。

全球大約 60% 的原油需求來自駕駛和飛航，因此在民眾待在家中和飛機停飛的情況下，石油受到嚴重影響。3 月份，石油需求下跌至創紀錄的 1,080 萬桶 / 日。IEA 估計，4 月份需求將下跌 2900 萬桶 / 日，創 1995 年以來新紀錄。

預計今年唯一需求成長的能源是可再生能源。「由於較低的運營成本和對許多電力系統的優先使用權，預計需求將增加。近期產能的增長以及一些新項目將於 2020 年上線，也將提高產量。」報告中說道。