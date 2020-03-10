IEA譴責：石油生產國勿在市場上玩「俄羅斯輪盤」

沙烏地大砍原油價格，引發與俄羅斯的「國際石油戰」。對此，國際能源署 (IEA) 執行董事 Fatih Birol 譴責石油生產國，表示在市場上玩「俄羅斯輪盤」，將引起嚴重後果，並補充表示，這顯然是在試圖「殺死」美國頁岩油市場。

Birol 表示，面對當前的健康危機，世界正面臨著重大挑戰，更需要團結一致。他也表示，過去幾天原油價格暴跌比 2014 年更加嚴重。「在全球經濟存在不確定性和潛在脆弱性之際，在石油市場上玩俄羅斯輪盤可能會產生嚴重後果。」Birol 說道。

Birol 認為，一些國家試圖扼殺北美頁岩油，油價若低於每桶 25 美元，美國頁岩油開發項目恐將因此中斷。不過，他並不認為這些國家能達成目的，並表示低油價或許有助於美國頁岩油產業的整合。

此外，Birol 也表示，在這樣的價格水平上，伊拉克、安哥拉和奈及利亞等主要生產國將「不可能」為教育和衛生等公共服務提供資金，因此可能面臨維持區域穩定的挑戰。另外，包括中國、西非、拉丁美洲、北美和北海在內較高生產成本的地區將面臨巨大壓力。

石油主要生產國之間爆發了價格戰，減產合作夥伴會議破局，國際油價暴跌 25%，跌幅創 29 年以來新高，市場恐慌加劇。國際能源機構估計，第一季石油需求將急劇下降，為 250 萬桶 / 日，2020 年全球石油需求預期為 9990 萬桶 / 日，十年來首度下滑。IEA 也表示，在極端情況下，若無法遏止疫情傳播，石油需求量恐下跌多達 73 萬桶。