WTI價格反彈 瑞銀：Q4油價可望重回40美元

美國原油庫存增加速度低於預期，推升 WTI(西德州中級原油) 期貨價格續漲，每桶報價 16.69 美元，瑞銀表示，隨著各國禁令逐漸放寬，石油供需可望小幅復甦，預估第 3 季起將朝向供需平衡，第 4 季更可能出現供不應求的情況，重新站回 40 美元。

儘管 WTI 期貨價格反彈，但瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，第 2 季油價仍將繼續承壓，但在產油企業停產效應下，可望帶動市場逐步重回供需平衡，但在全球越來越多國家陸續放寬禁足令後，預估石油需求可望自 4 月底起小幅復甦。

瑞銀進一步指出，由於目前剩下儲油空間有限，預估可能有更多油井將被迫停產，截至上周五為止，產油企業一天就已停產 232 萬桶石油，預估第 2 季底停產規模可能飆升至一天 500 萬桶。

瑞銀表示，產油企業的停產有助於降低庫存增長量，進而緩解第 2 季石油供應過剩的問題，預估 WTI 與布蘭特油價可望從 6 月底的每桶 20 美元回升，年底前有機會重回 40 美元。

在投資策略部分，瑞銀認為先前市場擔憂油價暴跌恐導致能源股拖累美股，但油價供需失衡導致價格雪崩只是短暫被扭曲現象，當疫情結束、需求回升後油價將進一步反彈；而且能源類股的標普 500 指數權重低於 3%，相對大盤的市淨率折讓也高達 70%，股價估值已反映低油價因素，因此油價低迷實際上難以左右美股走向。

保德信 PGIM 固定收益團隊表示，受疫情衝擊恐讓企業財報不如預期，加上整體經濟數據表現欠佳、國際油價暴跌引起通縮疑慮下，導致市場避險資金流往債券市場，美國公債殖利率走跌。

保德信投信指出，尤其是長天期公債跌幅較重，讓債券殖利率曲線趨於平坦，反映市場對當前經濟前景疑慮，公債殖利率維持低檔震盪，而受惠於信用利差收斂優勢，反而美國投資級債可望延續偏強格局。