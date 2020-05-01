能源專家：2020年全球石油產業 恐蒸發1兆美元營收

由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情導致全球石油需求量萎縮，能源分析公司 Rystad Energy 預估，2020 年全球石油產業，恐將蒸發高達 1 兆美元的營收。

Rystad 表示，全球原油探勘與生產 (E&P) 公司於去年創造了 2.47 兆美元的營收，但受到肺炎疫情的影響，預估今年營收將大幅衰退 40% 至 1.47 兆美元。在疫情爆發之前，Rystad 預估今年石油產業的整體營收將達 2.35 兆美元。

此外，Rystad 亦調降對於 2021 年該產業的營收預估值，由 2.52 兆美元下調至 1.79 兆美元。

營收的下滑亦導致石油類股的股價表現不佳，並造成該產業的市值萎縮，且目前佔整體 S&P 500 指數的比重已降至 3%，較 10 年前的 15% 及 1980 年的 30% 大幅跌落。

由於疫情導致商業活動停滯，全球主要經濟體皆面臨經濟衰退的危機。另外，美國航空旅遊需求更大幅下滑了 95%，造成石油需求萎縮。根據國際能源署 (International Energy Agency；IEA) 預估，2020 年的石油需求量，每日將減少 930 萬桶。

由於石油供給過剩、以及儲油空間不足的問題，導致油價重挫，布蘭特原油價格於今年以來，已下跌了超過 60%，另外，WTI 原油期貨價格，更是一度跌落至負值。

為了減輕油價重挫所造成的衝擊，各大石油業者皆採取削減成本的措施。埃克森美孚 (XOM-US) 削減了 30% 的全球資本支出，埃克森美孚的 CEO Darren Woods 預估，在短期之內，石油需求量將會減少 25% 至 30%。

此外，雪佛龍 (CVX-US)、英國石油 (BP-UK)、荷蘭皇家殼牌石油、及沙烏地阿拉伯國家石油公司 (Saudi Aramco)，皆宣佈將削減 20% 至 25% 的支出。整體石油產業的削減支出規模已達 540 億美元