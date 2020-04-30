疫情逐漸走向解封 三分法超前部署債市

全球數個主要肺炎疫情國，確診及死亡人數趨緩，包括美國、中國及義大利等都陸續放寬封關措施，市場皆樂觀疫情過後，全球景氣將強力反彈，投信法人建議，可用政府債、公司債、新興債三分法布局，掌握疫情解封期投資海外債市的機會。

疫情過後，全球經濟可能以多種不同面貌復甦，包括 V 型、U 型、L 型、或勾型，影響全球債市走向的關鍵，一切取決於停擺時間有多長，決定就業、消費及企業衝擊需多久修復。

台經院認為，疫情過後比較可能的是 U 型反轉，底部約持續半年至一年，比較悲觀看法是 2022 年第一季以後，但由於目前市場資金太多，終究會進入金融市場投資股債。

摩根投信指出，預期全球的低利環境還會持續一陣子，利率下降的過程中，對債券投資相對有利，建議投資人，可先以債券為主，特別是高品質或防禦型的債券，適合當作核心資產，再搭配股票。

從基本面及評價面來看，富蘭克林證券表示，美國公債及機構抵押債扮演防禦功能，市政債的評價面機會浮現，Fed 政策的支撐支持公債、抵押、部份企業債，其中企業債部分有債信降評或違約風險，部份具評價機會，重點就在精選持債。至於新興債反應油價衝擊後，仍應留意新興貨幣匯率風險。

此外，疫情後解封期可透過政府債、公司債、新興債三分法布局，並且分散組合為首要，選擇多公司、債券基金、債券 ETF 等，可達攻守兼備效果，採長期投資策略為宜。