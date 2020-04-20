新冠肺炎解藥露曙光 黃金短線勿追高

國際金價近來漲勢凌厲，現貨價一度衝破每盎司 1,700 美元大關，七年半新高，但隨著新冠肺炎試驗藥物報佳音、全球確診人數趨緩，20 日開盤拉回至 1684.57 美元，避險資金恐持續流出金市，短線勿追高。

知名財經網站 Economies.com 最新撰文指出，金價明顯跌破看漲走勢的支撐線，暗示金價將開始下調走勢，若跌破 1678.45 美元關鍵支撐後，將確認後續看空走勢。

台銀金市週報指出，上週金價 5-10 日移動平均線均告失守，中期指標開口轉向下，加上美國不久後可能逐步重啟經濟，新冠肺炎治療藥物業傳出佳音，金價有可能繼續向下，回檔測試月線 1652 美元。

不過，目前全球疫情仍嚴峻，整體經濟也不容客觀，以周線及月線指標來看，仍處普遍上行階段，不排除避險買盤再度出現，推動金價向上挑戰 1700 美元整數關卡。

台銀表示，金價近期支撐因素有三，包括全球黃金 ETF 持金量不斷增加、多家投行唱多、長期線型仍處向上階段；利空部分則為，中國與印度實金需求疲弱、美元指數回升至 100 之上、日 K 線跌破 5-10 日平均線。

台銀指出，短期內金價若上漲，壓力價位依序為每盎司 1700、1738 和 1750 美元。若遇下跌，支撐價位依序為 1652、1609 和 1572 美元。