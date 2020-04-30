〈財報〉MLCC大廠村田製造財報慘淡 全年營益估年減17%

MLCC 大廠村田製作所 (6981-JP) 在週四 (30 日) 盤後公布了最新 2020 年 3 月期 (2019 年 4 月至 2020 年 3 月) 的合併財報，營業利益報年減 5.1% 至 2532 億日圓，全年財測營業利益則預估年減 17.1%，主因新冠肺炎 (COVID-19) 疫情已嚴重打擊需求。

村田製作所股價，週四 (30 日) 上漲 3.40% 或 198 日圓，每股收在 6019 日圓。

村田製作所股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於美國會計準則的財報關鍵數據：

營收報年減 2.6% 至 1 兆 5340 億日圓。

營業利益報年減 5.1% 至 2532 億日圓。

稅前純益報年減 5.0% 至 2540 億日圓。

歸屬公司股東純益報年減 11.6% 至 1830 億日圓。

主要產品營收表現：

電容器報年減 2.6% 至 5594 億日圓。MLCC 在 5G 基地台與車用需求帶動下出現增長，但由於客戶與代理商在庫存方面進行調整，也使得產品用途廣泛出現減少，營收也跟著出現萎縮。

壓電製品報年減 6.7% 至 1293 億日圓。用於智慧型手機的表面波濾波器，因價格下跌導致營收減少。

其它組件報年減 7.4% 至 3630 億日圓。智慧型手機及電腦，對於線圈的需求出現增加；智慧型手機及電動工具對於鋰電池的需求減少。

模組報年增 2.6% 至 4786 億日圓。高階智慧型手機對於樹脂多層基板，還有 NFC 模組的需求量減少。通訊設備用模組，則因智慧型手機的需求增加而出現大幅成長。

以產品用途來看：

影音設備報年減 12.2% 至 610 億日圓。數位相機對於 NFC 模組，還有鋰電池的需求減少。

通訊報年增 4.1% 至 7922 億日圓。基地台對於 MLCC 的需求量大增，還有智慧型手機在通訊用模組的需求增加。而另一方面，智慧型手機對於 MLCC、樹脂多層基板，以及鋰電池的需求量減少。

電腦及相關週邊報年減 7.5% 至 2305 億日圓。平板電腦對於鋰電池及樹脂多層基板的需求減少，還有印表機對於電源模組的需求下滑。

車用電子報年增 2.5% 至 2635 億日圓。汽車銷量雖然下滑，但是在零件數量增加的潮流帶動下，車用 MLCC 的營收增加。而另一方面，電動腳踏車對於鋰電池的需求量減少。

2021 年 3 月期 (2020 年 4 月至 2021 年 3 月) 年度財測：

營收預估年減 6.8% 至 1 兆 4300 億日圓。

營業利益預估年減 17.1% 至 2100 億日圓。

稅前純益預估年減 16.5% 至 2120 億日圓。

歸屬公司股東純益預估年減 18% 至 1500 億日圓。

村田表示本年度在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，電子零件需求將出現滑落，而為了強化生產能力，打算在廠房與研發設施投資 2000 億日圓。