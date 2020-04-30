二戰以來首度！荷蘭皇家殼牌大砍Q1股息66% 盤前跌逾6%

疫情危機重挫能源需求，荷蘭皇家殼牌公司 (Royal Dutch Shell) 週四 (30 日) 宣布大砍今年第 1 季股息，為二次大戰以來首度，受此消息影響，皇家殼牌盤前跌逾 6%。

皇家殼牌董事會週四 (30 日) 表示，決定將第 1 季股息自 2019 年底的 0.47 美元，調降至每股 0.16 美元，降幅達到 66%。

(圖：Bloomberg)

此外，皇家殼牌公布第 1 季調整後淨利較去年同期下滑 46%，至 28.6 億美元，儘管較分析師預期高，然而自疫情加劇以來，市場已大幅下修該公司的獲利預期。

(圖：Bloomberg)

董事會主席 Chad Holliday 於聲明中表示，鑑於長期經濟不確定性、大宗商品價格疲軟、高度波動性以及需求前景未明等風險，董事會認為維持當前股息水平並非明智之舉。

皇家殼牌執行長 Ben van Beurden 也表示：「這絕對是個艱難時刻，但這也是必然的，我們已經將股息調整至我們認為可以承受的水平。」他認為疫情將為全球能源消費帶來深遠影響，石油需求是否能恢復到 2019 年水平也很難說。

皇家殼牌預計，因全球經濟停擺導致需求受挫，今年第 1 季營收呈現疲軟，第 2 季情況將更加惡化。殼牌警告其煉油廠和化工廠產能可能僅為 70％，且上游的石油和天然氣產量將下滑約三分之一。

挪威能源業者 Equinor 上週成為本財年首家削減股息的公司，儘管英國石油公司 (BP) 週二 (27 日) 宣布維持股息，市場仍對於其他能源巨頭可能跟進表示擔憂。接下來投資人將關注美國石油巨頭雪佛龍 (Chevron) 和埃克森美孚 (Exxon Mobil)，這兩家公司將於週五 (1 日) 公布財報。

事實上，van Beurden 曾在今年初表示，因高股息是吸引股東的主要動力，該公司並無打算削減股息，不過這可能是因為當時多數地區疫情尚未爆發。

消息傳出後，皇家殼牌盤前股價跌 6.47%，至每股 35.55 美元。

(圖：Investing.com)

市場分析：

Redburn 分析師 Stuart Joyner 稱道：「皇家殼牌削減了三分之二的股息至每股 16 美元，這已經比多數投資人預期的還要好很多，顯示今年前景極度悲觀。」

PVM Oil Associates 高級分析師 Tamas Varga 則表示，隨著能源需求破壞前景，如今企業暫停股票回購、消減資本支出和股息正在成為常態。

Brewin Dolphin 資深投資經理 David Barclay 也稱在某些情況下，削減股息和取消股票回購短期內恐被視為不利之舉，然而展望未來，這很可能是正確的一步，因為這意味著殼牌希望在艱難時刻加強財務狀況並削減成本。

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