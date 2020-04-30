三星估MLCC短期需求不明朗 市場則看好中長期發展

三星電子昨日 (30 日) 公布 Q1 財報後，三星表示 Q1 受疫情影響有限，以及匯兌優勢推升財報表現，其中中國手機製造商於 Q1 進行庫存調整因而提升積層陶瓷電容 (MLCC) 需求，短期 MLCC 需求不明朗，然而市場預估整體趨勢不變，因此看好 MLCC 的中長期需求。

三星電子公告今年 Q1 營收為 2.2 兆韓元，年增 8%，營業利益為 1646 億韓元，年減 32%，但營業利益優於先前財測。

其中，Shinhan Investment 的分析師表示，中國手機製造商於 Q1 進行了庫存調整，客戶的零件需求仍然穩定，並且由於供應鏈斷鍊隱憂，使一些客戶增加零件庫存，整體而言，Q1 的 MLCC 出貨量和平均銷售價格 (ASP) 大略分別增長 6% 和 2%。

然而，三星電子預估新冠肺炎疫情所造成的影響，將在 Q2 浮現，預估業績表現將會低於 Q1，主因於對手機銷售疲軟的需求低於預期，模組與封裝解決方案的銷售額恐下滑。

短期而言，MLCC 的需求前景不明朗，供應鏈方面，受菲律賓和日本產線生產中斷影響，整體市場供應應會減少，分析師預估 Q2 的 MLCC 市場總出貨量將下降 1％，平均售價 (ASP) 持平，產能利用率降低以及庫存水平下降。

Shinhan Investment 的分析師提到，若科技股在下半年出現反彈，此時相關手機零件製造商有望跌深反彈，不過同時，MLCC 投資進度延後應導致製造商今年的資本支出減少。

儘管新冠肺炎影響全球經濟，但 5G 和汽車需求的上升趨勢下，分析師對於 MLCC 的中長期需求前景保持樂觀，表示 2021 年將成為 MLCC 大幅成長年。

