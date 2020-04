USTR公布301特別報告：台灣未入列 中國仍在優先觀察名單

美國貿易代表署 (USTR) 週三 (29 日) 發布 2020 《特別 301 報告》(Special 301 Report),再度將中國、印度等 10 國列入優先觀察名單;而報告肯定台灣為強化商業機密保障做的努力,雖未被列入名單,但仍被點名盜版情況嚴重。

USTR 每年公布的《特別 301 報告》將未能充分和有效的保護智慧財產權的貿易對手國列入觀察名單,並公布《假冒和盜版惡名市場報告》(The Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy) 的審查結果。

美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 表示,川普政府致力於追究侵犯智慧財產權罪責,以確保美國創新業者有充分公平的競爭與獲利機會。

USTR 將阿爾及利亞、阿根廷、智利、中國、印度、印尼、俄羅斯、沙特阿拉伯、烏克蘭和委內瑞拉共 10 個國家列入優先關注名單中。

除了 10 個優先關注國家外,《特別 301 報告》中被列為觀察名單的國家還包括巴西、加拿大、墨西哥、秘魯、泰國、越南、土耳其等 23 國,台灣並未被列入其中。

美國貿易代表辦公室還宣布,將針對馬來西亞和沙烏地阿拉伯兩國進行不定期審查 (Out-of-Cycle Reviews)。

針對被列入名單的貿易對手國,USTR 將加強雙邊合作以解決知識產權問題,如果該等國家未能解決美國提出的知識產權問題,USTR 將根據《貿易法》第 301 條、世界貿易組織 (WTO) 或其它貿易協議的爭端解決程序,採取適當法律行動。

特別 301 報告 (圖片: USTR)

USTR 在報告中對歐盟和台灣在內的貿易夥伴強化商業機密保障的能力予以肯定。

美國貿易代表署週三 (29 日) 亦公布《假冒和盜版惡名市場報告》,將 38 個線上市場和 34 個實體市場列入名單,這些市場大多從事多個盜版和商標仿冒行為,損及美國智慧財產權所有人在國外市場的創新和智財權,進而損害美國經濟。

根據報告,每年進入美國的假冒和盜版產品的金額估計佔總進口額的 2.5%,將近 5000 億美元,而中國為主要盜版商品來源。

USTR 在報告中說,中國多個地區並未執行知識產權保護法規,即使在大城市中,仍存在惡名市場。

報告指出,美國將透過一切可用的貿易工具,確保貿易夥伴對商業機密提供強有力保障、執行商業秘密法規。

同時,貿易夥伴在商業秘密盜取全球化上採取行動,也十分重要;包括歐盟、台灣在內的美國貿易夥伴已經強化、或正在努力加強商業秘密保障制度。

特別 301 報告 (圖片: USTR)

不過,報告同樣點名印度,台灣、中國、香港、新加坡、泰國與越南等地盜版猖獗,透過訂閱式營利性服務,提供非法串流影音服務,並直指中國是這類服務大本營。

USTR 也呼籲各國應修訂相關法令,以有效制止未經授權的拍攝行為,包括台灣、阿根廷、巴西、俄羅斯等都未立法將在電影院中未經授權的側錄認定為犯罪行為。