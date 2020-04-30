防中國傾銷？ 美擬加強法規追蹤鋁材進口來源

美國正在研擬法規，加強追蹤進口鋁材的來源，此舉有望解決美國國內要求限制中國鋁材避開關稅進到美國的訴求。

川普政府為了保障國內業者，已經對過剩的外國金屬課徵進口關稅，但國內業者還是擔心，來自全球最大鋁生產國 — 中國的鋁材持續大量湧入美國市場，因為中國鋁材可能先被送往未被課徵這類關稅的其他國家，經過冶煉和重新鍛造，再運到美國。

《彭博》報導，根據川普政府研議的新規定，美國將要求進口商證明取得鋁材最初來源地，且需取得進口許可證。這項做法參照自已經實施多年的鋼鐵進口監控系統。

美國商務部提出的這項新規定，將賦予海關更有力的工具，快速找出不正當鋁材鋁材並迅速回應。不過新規定需先通過 30 天公眾審議期，接下來還要經過 30 到 90 天才能實施。

早在川普上台前，業界就不斷抨擊這種為了繞過貿易法而轉運以及重貼來源地的作法。

根據去年簽署的北美自貿協定，美、加、墨三國同意加強追蹤金屬原始來源地，防範其他國家以轉運的方式規避關稅。之後加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau) 便採取行動，提高政府因應鋼材和鋁材傾銷的權力。

加拿大鋁業協會去年 12 月曾警告，北美貿易法規未能防止透過墨西哥轉運金屬的問題。墨西哥鋁業協會表示，支持美國商務部提出的新法規。

此外，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情肆虐重創了美國從零售到原物料各個面向，美國鋁材受到的打擊尤其嚴峻，國內冶煉廠在當前價格下苦苦掙扎。

如果商務部得以實施新規定，將把所謂的半成品鋁製品納入監控範圍。美國鋁業龍頭美鋁 (AA-US) 長年抱怨，中國這類鋁製品對美出口暴增，卻不必繳關稅。

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